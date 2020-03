Wycena Komputronika w dół o 54 proc.

Akcje Komputronika potaniały dzisiaj (10 marca) o 54,17 proc. To pokłosie problemów finansowych, jakie ma ten dystrybutor sprzętu IT.

Jest szansa na uchylenie

Komputronik rozpoczął rozmowy z bankami ws. dalszego finansowania. Dotychczasowe umowy wypowiedziały już Bank Pekao i Pekao Faktoring. Komputronik próbuje dogadać się z mBankiem, Santander Bankiem Polska, Bankiem Millennium oraz Bankiem Pekao.

Komputronik informuje, że w ocenie zarządu i dwóch niezależnych doradców podatkowych decyzja fiskusa jest "rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie".



Jak czytamy w komunikacie, wejście spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co jest ona przygotowana. Działania te rozpoczęły się już na początku 2019 roku. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych. "Zarząd Grupy Komputronik podkreśla, że pomimo podjętych działań, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu mogą swobodnie korzystać z pełnej oferty obydwu spółek. Podjęte kroki nie mają wpływu na sprzedaż oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy nadal będą prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci będą mieć swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także będą bez przeszkód mogli korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Obydwie spółki będą nadal, na dotychczasowych zasadach, realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową" - zapewnia Komputronik.