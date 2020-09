Wyciekły dane o 2,4 mln osób gromadzone przez firmę z Chin

Wyciekły dane o 2,4 mln osób, gromadzone przez chińską firmę Zhenhua Data Technology. Zdaniem naukowców z Wietnamu i Australii, którzy odkryli wyciek, informacje były gromadzone przez ChRL dla celów wywiadowczych i wojskowych - informują media.

Jako pierwszy o sprawie poinformował serwis The Register, powołujący się na doniesienia naukowców z Uniwersytetu Fullbrighta w Wietnamie i australijskiego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa Chrisa Baldinga, którzy razem zredagowali krótkie opracowanie dotyczące wykrytego wycieku danych.

Według Baldinga baza danych firmy Zhenhua Data Technology z siedzibą w Szenczen została skompilowana z wielu różnych źródeł i pod względem technicznym cechuje się dużą złożonością, przede wszystkim poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi klasyfikowania i targetowania zawartych w niej informacji. Odkrywcy wycieku uważają, że baza danych miała służyć m.in. chińskim agencjom bezpieczeństwa jako narzędzie do prowadzenia wojny informacyjnej i wywierania operacji wpływu, pomocne m.in. w określaniu słabości ofiar takich działań, bądź też wywieraniu wpływu na określone osoby publiczne lub instytucje będące celami operacji wywiadowczych.

Znaczącą część danych zawartych w odkrytej przez ekspertów bazie stanowią informacje gromadzone z otwartych, publicznych źródeł takich jak profile w mediach społecznościowych. Sposób ich pobierania (charakteryzujący się masowością) może naruszać regulaminy niektórych platform społecznościowych, poza tym jednak nie jest zakazany przez prawo. Od 10 do 20 proc. zawartości bazy danych pochodziło natomiast ze źródeł niepublicznych i jak podkreślili w swojej pracy naukowcy, obecnie nie da się określić źródła ich pozyskania, jak i tego, czy doszło do niego w wyniku nielegalnych działań (np. cyberprzestępstw). Dziesiątki tysięcy rekordów ujawnionej bazy danych dotyczyły według ekspertów istotnych dla życia publicznego osób, takich jak politycy, oficerowie wojska, znani biznesmeni, celebryci, a nawet rozpoznawalni przestępcy z całego świata. Zbiór danych zawierał także informacje o infrastrukturze wojskowej i prowadzonych w wielu krajach operacjach militarnych.

Dziennik "Washington Post" zapoznał się częściowo z zawartością bazy odkrytej przez naukowców. Zdaniem tej gazety firma Zhenhua, do której należała baza danych, próbowała sprzedawać swoje usługi chińskiemu wojsku - obecnie nie znaleziono jednak dowodów na to, jakoby spółka ta kiedykolwiek zawarła z armią jakikolwiek wiążący kontrakt. Eksperci, z którymi rozmawiał "Washington Post" oceniają, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w wypadku tego wycieku danych informacje zostały wykorzystane do jakichkolwiek celów, czy też jedynie zostały zgromadzone przez kontrowersyjną spółkę z Szenczen.

Była oficer kontrwywiadu USA specjalizująca się w regionie Azji Wschodniej Anna Puglisi cytowana przez dziennik ocenia, że chiński wywiad obecnie wydaje się mieć bardziej "holistyczne" podejście do gromadzenia danych z otwartych źródeł i "rzeczy takich, jak LinkedIn czy media społecznościowe, co wskazuje na ewolucję ich metodologii".

Naukowcy w swoim opracowaniu stwierdzili, że dane gromadzone przez ChRL na temat konkretnych osób i instytucji oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych pozwalają obecnie Chinom na budowanie ogromnych korzyści podczas realizacji operacji wpływu, docierania z przekazem do konkretnych grup społecznych oraz rozsiewania propagandy. "Na podstawie danych możliwe jest skonstruowanie indywidualnego przekazu dla każdego, pojedynczego spotkania z osobami, które ChRL uznaje za wartościowe (pod względem operacyjnym - PAP)" - ocenili.

Przedstawiciele spółki Zhenhua, cytowani przez brytyjski dziennik "Guardian" i pragnący zachować anonimowość, odnieśli się do doniesień amerykańskich mediów określając je jako "zdecydowanie nieprawdziwe". Jak oświadczyli, "wszystkie dane gromadzone przez firmę to publicznie dostępne informacje z internetu", a Zhenhua "nie gromadzi danych, jedynie zaś je integruje". Spółka zaznaczyła też, że jej model biznesowy oraz partnerzy, z którymi współpracuje, to informacje objęte tajemnicą handlową, a także podkreśliła, iż "żadna baza danych na temat dwóch milionów ludzi nie istnieje".

Małgorzata Fraser