Wyciekły dane ponad 3 tys. użytkowników inteligentnych dzwonków Amazon Ring

Wyciekły dane ponad 3 tys. użytkowników inteligentnych dzwonków do drzwi Amazon Ring - donoszą media. Według ekspertów naruszenie bezpieczeństwa tych urządzeń pozwala hakerom na podejrzenie widoku z kamer znajdujących się w domach posiadaczy dzwonków.

Informacje, których bezpieczeństwo naruszono, to dane do logowania 3672 osób posiadających dzwonki Ring z wbudowaną kamerą. Oprócz e-maili i haseł umożliwiających dostęp do systemu kontrolnego dzwonków, ujawnione zostały również takie informacje jak strefa czasowa, w której zainstalowany jest sprzęt oraz nazwy, jakie użytkownicy nadali poszczególnym kamerom zlokalizowanym w swoim domu.

Wykorzystując pozyskane nielegalnie dane, potencjalni hakerzy mogą uzyskać dostęp nie tylko do podglądu kamer w domu użytkownika, ale także do takich informacji o nim, jak numer telefonu czy numer karty płatniczej podpiętej do konta Amazon i zabezpieczający ją kod CVV.

Serwis BuzzFeed podaje, że obecnie nie ma jasności co do tego, w jaki sposób dane wyciekły. Ring stanowczo zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek uchybień mogących mieć związek ze sprawą i informuje, że bezpieczeństwo jego systemów nie zostało naruszone. Rzecznik należącej do Amazona firmy odmówił jednak BuzzFeedowi szczegółowego komentarza, w tym - odpowiedzi na pytanie o to, kiedy firma dowiedziała się o wycieku danych. Jak podkreślił przedstawiciel Ringa, nie jest obecnie również pewne, czy wyciek ma swoje źródło w strukturach jednej z firm zewnętrznych współpracujących z producentem dzwonków.

Firma dodała, że indywidualnie powiadomi wszystkich klientów, których dotknął incydent oraz zobowiąże ich do zmiany haseł dostępowych do usług. Jedna z osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia ujawniła dziennikarzom, że powiadomienie dotyczące naruszenia bezpieczeństwa jej danych otrzymała już 18 grudnia.