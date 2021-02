Wydatki na aplikacje rosną, ale coraz wolniej

Amerykańska firma konsultingowa Forrester przewiduje, że wraz z końcem 2025 roku wielkość rynku oprogramowania z dziedziny sztucznej inteligencji zbliży się do poziomu 37 mld dolarów. Jej zdaniem będziemy mieli do czynienia z nową kategorią oprogramowania pośredniego obejmującą algorytmy, zbiory danych i narzędzia, które umożliwią osadzenie funkcjonalności sztucznej inteligencji we wszystkich produktach oprogramowania.