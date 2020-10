Wykluczenie przez Polskę Huaweia pokrzyżuje unijne plany

Podczas gdy Rada Europejska podkreśla potrzebę budowy jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskie, polski rząd proponuje przepisy, które mogą to uniemożliwić. Ucierpieć może na tym także tempo budowy sieci 5G w naszym kraju.

Rafał Kędzia, wiceprezes firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, pytany o to, gdzie firmie działa się dziś najprościej, odpowiedział portalowi spidersweb.pl: - Wszędzie za wyjątkiem Polski. Nawet w Czechach, za które do niedawna odpowiadałem i gdzie też są różne polityczne tarcia, nie mamy tak utrudnionych działań i blokady kontaktów. Naprawdę nie chcemy specjalnego traktowania, wręcz przeciwnie wystarczy nam, by traktowano nas na równi z innymi graczami na rynku.W związku z tym w połowie września wystosował list otwarty, w którym prosi o równe i uczciwe traktowanie jego firmy.„Od ponad 16 lat swojej obecności w Polsce Huawei wspiera tutejszych operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorców i 38 milionów Polaków, sprawiając, że komunikacja staje się dostępna dla wszystkich” - napisał Rafał Kędzia.„W Polsce ulokowaliśmy swoją siedzibę regionalną na 28 krajów, w Warszawie działa także nasze centrum badawczo-rozwojowe, gdzie doskonale wykształceni polscy inżynierowie pracują nad technologiami, które następnie wykorzystywane są na całym świecie. Łącznie (pośrednio i bezpośrednio) tworzymy tu ponad 3000 miejsc pracy. W samym 2018 roku zapłaciliśmy w Polsce 182 miliony złotych podatku VAT i 100 milionów złotych CIT, a na lokalne zakupy wydaliśmy 319 milionów złotych. To tylko jeden rok i ponad pół miliarda złotych, które zostają tu, w Polsce” - podkreślił.Zwrócił też uwagę na zaangażowanie firmy we współprace z polskimi uczelniami i instytucjami naukowymi takimi jak: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Politechnika Warszawska.„Jesteśmy z Wami od lat, a nasz wkład w rozwój gospodarki i społeczeństwa cyfrowego jest stały i znaczący – nawet jeśli nie widać go na pierwszy rzut oka, bo niewiele osób z zaciekawieniem spogląda na elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. W zamian nie prosimy o szczególne traktowanie. Prosimy o traktowanie równe i uczciwe” - napisał Radosław Kędzia.Zaznaczył przy tym, że obecnie nawet 60 proc. sieci telekomunikacyjnych 3G i 4G w Polsce pracuje na sprzęcie Huaweia. W takiej sytuacji jest więc niemal pewne, że ewentualne wykluczenie tego dostawcy będzie miało istotny negatywny wpływ finansowy na operatorów. Huawei szacuje, że może to być 15 mld zł dodatkowych obciążeń.- To koszty wymiany sprzętu, zakupu nowego w sytuacji monopolu na rynku, a więc zapewne też wzrostu cen i oczywiście zatrudnienia do tej operacji odpowiednich ludzi. Nic więc dziwnego, że operatorzy są przerażeni wizją ewentualnego wejścia w życie nowego prawa w proponowanej formie. U części z nich mogłoby to wręcz zachwiać płynnością finansową - stwierdził Radosław Kędzia w rozmowie ze spidersweb.pl.- Operatorzy musieliby się przyłożyć do tego, żeby ten sprzęt w ciągu 5 lat wymienić, jednocześnie zawieszając jakiekolwiek inne działalności w sieci, np. w rozbudowę sieci - przestrzega Marek Lipski, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.Co więcej, koszty związane z wykluczeniem Huaweia skumulowałyby się w stosunkowo krótkim okresie czasu. Co prawda Marek Zagórski, do niedawna minister cyfryzacji a obecnie pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, stwierdził niedawno, że normalny cykl wymiany sprzętu telekomunikacyjnego wynosi 3-5, jednak przedstawiciele branży podważają to stanowisko.- Nie ma takiego okresu jak 5 lat. Sieć amortyzuje się przynajmniej 7 lat - twierdzi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland i dodaje, że bywa, iż okres amortyzacji sprzętu telekomunikacyjnego przekracza 10 lat.- Okres amortyzacji u operatorów komórkowych jest dużo dłuższy niż 5 lat. On standardowo wynosi między 8 a 10 lat, jeśli chodzi o zapisy księgowe i czas, w którym sprzęt rzeczywiście się amortyzuje - tłumaczy Marek Lipski, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.Jego zdaniem minister Zagórski mógł mieć na myśli to, że sprzęt czasem podlega szybszej wymianie, nie wynikającej jedynie z amortyzacji księgowej, tylko spowodowanej postępem technologicznym w sieciach. W związku z tym czasem dochodzi do wymiany sprzętu w krótszym czasie, ale nie jest to wcale regułą i nie oznacza też, że wymieniany sprzęt trafia od razu na śmietnik. - Modernizacja sieci następuje w ten sposób, że zastępuje się starsze elementy nowymi elementami wspierającymi nowe technologie, ale starsze elementy niekoniecznie trafiają do kosza, tylko idą raczej na rozbudowę i powiększenie pojemności na tych obszarach, w których jeszcze może nie potrzeba nowej technologii - wystarczy starsza, ale o trochę zwiększonej pojemności - wyjaśnia Marek Lipski.Eksperci wskazują, że przy tworzeniu nowych przepisów konieczna jest konsultacja z branżą, by nie próbować wdrażać rozwiązań, które stoją w sprzeczności choćby z podstawowym rachunkiem ekonomicznym operatorów.- Prosimy o konsultacje z ekspertami. Są ludzie w finansach, są audytorzy, są biegli rewidenci, to z nimi trzeba rozmawiać i ustalić okres wycofania - dodaje Mieczkowski. - Nie doprowadzajmy do bankructw, działajmy zgodnie z tym, jakie są praktyki międzynarodowe, a międzynarodowe standardy mówią - minimum 7 lat.Na razie jednak głosy sprzeciwu w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pozostają bez odpowiedzi. Tak jak list otwarty Rafała Kędzi. Wiceprezes Huaweia na nasz region ma jednak nadzieję, że siła jego argumentów ostatecznie zwycięży i nie dojdzie do wykluczenia chińskiej firmy z polskiego rynku. Wykluczenia, które poniekąd stałoby w sprzeczności ze stanowiskiem Rady Europejskiej. Trudno bowiem jest mówić o budowie jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej w sytuacji, gdy będą kraje, w których Huawei będzie mógł działać i będą takie, które tego zakażą. Taka sytuacja doprowadziłaby, że w sprawach cyfrowych Unia Europejska nie mówiłaby jednym głosem a przez co jej głos na rynku globalnym byłby zdecydowanie słabszy.