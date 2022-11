Wykorzystać smartfony do monitorowania stanu mostów

Znajdujące się w smartfonach akcelerometry i czujniki GPS mogą dostarczyć informacji, które pozwolą kontrolować wibracje i odkształcanie się mostów podczas eksploatacji.

Takie dane pozwoliłyby uniknąć katastrof na przykład takich jak niedawne zarwanie się kładki dla pieszych w Indiach.

Awarie mostów zazwyczaj spowodowane są nieznajomością aktualnego stanu technicznego konstrukcji.

Bieżące monitorowanie stanu konstrukcji mostów za pomocą prostych aplikacji na telefony komórkowe może sprawić, że ich konserwacja będzie bardziej wydajna.

Aby przekonać się, czy to rozwiązanie sprawdzi się na typowym betonowym moście, jakich jest najwięcej, naukowcy zorganizowali akcję rejestracji danych od kierowców przejeżdżających przez prawie 30-metrowy betonowy most w Ciampino we Włoszech.

Dane z telefonów prawdopodobnie nie zastąpią całkowicie specjalistycznych czujników do monitorowania mostów.

Aplikacje mogą informować inżynierów, że most wymaga naprawy

3 listopada w magazynie "Communications Engineering" opublikowany został artykuł, którego autorzy dowiedli, że aplikacje zbierające dane z telefonów komórkowych kierowców i przechodniów mogą informować inżynierów, że most wymaga naprawy.

Zaledwie kilka dni wcześniej, 30 października, w indyjskim mieście Morbi zarwała się wisząca kładka dla pieszych. W wyniku katastrofy zginęło przynajmniej 135 osób, a 180 zostało rannych. Z kolei 29 stycznia tego roku, wskutek pęknięcia przęsła, zawalił się most w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych i do wąwozu spadł przewożący ludzi autobus. Na szczęście tam nikt nie zginął. Proponowane przez autorów opracowania rozwiązanie mogłoby takim wypadkom zapobiec.

"To da się zastosować naprawdę do każdego rodzaju mostu" - mówi "Science News" inżynier Thomas Matarazzo z amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point w Nowym Jorku. "Wszystko, czego potrzeba, to umieszczenie tam smartfona, w samochodzie, kieszeni pieszego lub kierowcy skutera, i jakiś sposób na jego monitorowanie" - tłumaczy autor badania.

Awarie, uszkodzenia i zły stan techniczny mostów to problem. Dane z telefonów mogą być rozwiązaniem

Awarie mostów, jak przekonuje Thomas Matarazzo, zazwyczaj spowodowane są nieznajomością ich aktualnego stanu technicznego. "Jedynym sposobem na zmniejszenie tej niepewności jest jego częstsze kontrolowanie" - podkreśla inżynier.

Dane z telefonów komórkowych mogą być doskonałym i prawdopodobnie jedynym możliwym sposobem na uzyskanie dużej ilości danych o mostach na całym świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych jest ponad 600 tysięcy mostów. Specjalistyczne czujniki, które wykrywają osłabienie konstrukcji, są drogie, dlatego większość mostów jest sprawdzana wyłącznie poprzez oględziny, i to zwykle co dwa lata.

Bieżące monitorowanie stanu konstrukcji mostów za pomocą prostych aplikacji na telefony komórkowe może sprawić, że ich konserwacja będzie bardziej wydajna, a monitoring znacznie tańszy niż przy użyciu specjalistycznych czujników. W dodatku lepsza opieka techniczna wydłużyłaby żywotność mostów o kilka lat. Według szacunków Thomasa Matarazzo i jego kolegów, nowoczesne mosty dzięki takiemu monitoringowi mogłyby służyć prawie o 15 lat dłużej.

Przejechał 102 razy z telefonami komórkowymi w samochodzie przez słynny wiszący most Golden Gate

Aby sprawdzić, na ile wiarygodnie telefony komórkowe mogą monitorować kondycję mostu, Thomas Matarazzo przejechał 102 razy z telefonami komórkowymi w samochodzie przez słynny wiszący most Golden Gate w San Francisco. Zespół badawczy zebrał też dane z 72 przejazdów przez ten most od kierowców Ubera.

Z kolei aby przekonać się, czy to rozwiązanie sprawdzi się na typowym betonowym moście, jakich jest najwięcej, naukowcy zorganizowali akcję rejestracji danych od kierowców przejeżdżających przez prawie 30-metrowy betonowy most w Ciampino we Włoszech. Uzyskano w ten sposób dane z 280 przejazdów.

W przypadku obu mostów drgania konstrukcji wykryte przez czujniki telefonów komórkowych odbiegały zaledwie o kilka procent od wartości zarejestrowanych przez specjalistyczne sensory zamontowane na mostach.

Jedno przejście lub przejazd z telefonem komórkowym pozwala zebrać tyle danych o moście, co setka lub więcej stacjonarnych czujników

W dodatku, jak twierdzi Thomas Matarazzo, jedno przejście lub przejazd z telefonem komórkowym pozwala zebrać tyle danych o moście, co setka lub więcej stacjonarnych czujników. Dzieje się tak, ponieważ telefony mogą zbierać dane nieprzerwanie przez cały czas poruszania się po moście, a nie tylko w określonych punktach.

Gdyby naukowcom udało się zachęcić do współpracy firmy transportowe, rządowych operatorów pojazdów lub społeczeństwo, mogliby zebrać o wiele więcej danych, co przełożyłoby się na znacznie precyzyjniejsze pomiary. Ponieważ większość telefonów jest już wyposażona w akcelerometry i GPS, informacje można by zbierać w zasadzie za darmo.

Są jednak i wątpliwości. Dane nie są tak dokładne

"Telefony komórkowe mogą pomóc w monitorowaniu mostów, na których nie ma zainstalowanych czujników" - mówi Huili Wang, inżynier budownictwa lądowego na Politechnice Dalian w Chinach, który nie uczestniczył w badaniu. Ma jednak wątpliwości co do dokładności, jaką mogą zapewnić smartfony. "Mimo wszystko jest to dobre podejście, które pozwala przynajmniej na przybliżone oszacowanie, bez konieczności instalowania większej liczby czujników" - dodaje.

Thomas Matarazzo przyznaje, że dane z telefonów prawdopodobnie nie zastąpią całkowicie specjalistycznych czujników do monitorowania mostów, ale pod pewnymi względami mają nad nimi sporą przewagę. "Atutem telefonów jest wygoda i skala. To system mobilnych sensorów, który już istnieje" - podkreśla Thomas Matarazzo i dodaje, że idealnie byłoby, gdyby tak kluczowe elementy infrastruktury, jak mosty, były monitorowane co kilka dni lub tygodni, a nie co dwa lata. "Ta technologia nam to umożliwia" - zapewnia. (PAP Life)

agf/ moc/