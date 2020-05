Wykrywające koronawirusa testy polskiej firmy dopuszczone w kolejnych krajach

Testy molekularne do wykrywania SARS-CoV-2, produkowane przez polską firmę BioMaxima S.A, przeszły już procedury rejestracyjne m.in. w Skandynawii, Francji i RPA. Spółka planuje w najbliższym czasie wprowadzić do sprzedaży także szybki test do wykrywania obecności antygenu koronawirusa.

BioMaxima S.A. to notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także dystrybutor odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro.

Firma poinformowała w poniedziałek, że zarejestrowane i wprowadzone do sprzedaży w Polsce molekularne testy do wykrywania SARS-CoV-2 w minionym tygodniu zostały zarejestrowane w RPA i Gruzji, a wcześniej m.in. w Skandynawii i we Francji. "Badanie zrealizowane właśnie we Francji zostało przeprowadzone przez Instytut Pasteura, a uzyskany raport potwierdza bardzo dobrą jakość testu i jego wysoką czułość. Zestaw PCR produkowany przez Spółkę został zakwalifikowany do stosowania we francuskich laboratoriach" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

Jak przypomniano, Instytut Pasteura w Paryżu, założony przez prekursora mikrobiologii Ludwika Pasteura i francuską Akademię Nauk w 1887 r., jest jednym z najlepszych w Europie ośrodków naukowo-badawczych. Obecnie jest zaangażowany w trzy projekty szczepionek na COVID-19, z których najbardziej zaawansowany powinien dać pierwsze wyniki w październiku tego roku.

"Autorytet Instytutu Pasteura jako międzynarodowego ośrodka referencyjnego jest niekwestionowalny. Uzyskana ocena wzmocni nasz wyrób nie tylko we Francji, ale też w innych krajach, bo odróżni go od wielu innych testów, które takiej opinii nie posiadają" - powiedział prezes zarządu BioMaxima S.A Łukasz Urban.

Spółka podkreśliła, że jej test wyróżnia możliwość transportu i przechowywania w temperaturze pokojowej, podczas gdy wiele innych zestawów PCR znajdujących się na rynku wymaga przechowywania w zamrażarce i transportu w suchym lodzie.

W najbliższym czasie spółka planuje wprowadzić do sprzedaży także szybki, 30-minutowy test do wykrywania obecności antygenu wirusa SARS-CoV-2, który wykorzystuje wymaz z nosa i gardła osoby, u której podejrzewa się zarażenie koronawirusem, umożliwiając szybką wstępną diagnostykę. "Tego typu testy mogą stać się również uzupełnieniem diagnostyki molekularnej PCR, zwiększając wykrywalność zakażeń, zwłaszcza w przypadku konieczności szybkiej diagnostyki personelu medycznego czy osób opiekujących się osobami starszymi lub chorymi" - przekonuje spółka.

W ostatnim czasie BioMaxima S.A. wprowadziła do sprzedaży analizator immunochemiczny o wysokiej wydajności do ilościowego oznaczania przeciwciał IgM/IgG przeciwko SARS-CoV-2019. Analizator jest przeznaczony dla dużych laboratoriów szpitalnych oraz prywatnych laboratoriów sieciowych w kraju.