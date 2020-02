Wyniki Activision Blizzard lepsze dzięki Call of Duty

Produkty z serii "Call of Duty" stymulowały wyniki Activision Blizzard za IV kw. 2020 r. Bestsellerowa strzelanka "Call of Duty: Modern Warfare" dalej jest rozbudowywana, podczas gdy rynek mobilny podbija "Call of Duty: Mobile" - podała agencja Reutera.

Akcje Activision Blizzard wzrosły po ogłoszeniu wyników kwartalnych o ok. 3 proc. W całym 2019 r. umocniły się zaś o ok. 28 proc.

Skorygowane przychody całkowite firmy za IV kw. roku kalendarzowego zakończonego 31 grudnia wyniosły 2,71 mld USD. To wynik powyżej przewidywań analityków, którzy spodziewali się ok. 2,68 mld USD - wynika z danych firmy Refinitiv.

Dochody netto wyniosły 525 mln USD (68 centów na akcję), co stanowi obniżkę w porównaniach rok do roku, kiedy statystyka ta wyniosła 685 mln USD (89 centów na akcję).

Spółka podała ostrożniejsze prognozy dot. skorygowanych przychodów z całego roku rozliczeniowego w wysokości 6,73 mld USD. Analitycy spodziewali się zaś w tym przypadku ok. 6,92 mld USD.

Firma wskazała, że "Call of Duty: Mobile" od październikowej premiery zostało już ściągnięte na urządzenia przenośne przeszło 150 mln razy.

Wydane pod koniec sierpnia 2019 r. "Call of Duty: Modern Warfare" stało się zaś najlepiej sprzedającą się produkcją ubiegłego roku - wynika z danych firmy badawczej NPD. W grudniu w grze wydano pakiet nieodpłatnej zawartości, w tym nowe mapy do trybu wieloosobowego.

Activision rozwinęło strategię długotrwałego angażowania klientów w swoje wysokobudżetowe gry wideo, oferując graczom nieodpłatną zawartość rozszerzającą tytuły. Dzięki temu rośnie prawdopodobieństwo, że w wewnętrznym sklepie gry wydadzą oni więcej pieniędzy na tzw. mikrotransakcje - wskazał Reuter.