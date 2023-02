Wyniki Amazona są najgorsze od wejścia na giełdę

Największy na świecie sprzedawca internetowy, Amazon, w 2022 roku zanotował najniższy zysk netto w czwartym kwartale od 2014 roku. Rekordowa była strata roczna amerykańskiej firmy.

Zysk netto Amazona w okresie październik-grudzień 2022 roku zmalał do 278 mln dol., czyli do trzech centów na akcję, w porównaniu z rekordowymi 14,32 mld dol., czyli 1,39 dol. na akcję, w tym samym okresie rok wcześniej.

Spadek zysków spowodowany był m.in. obniżką kursu akcji start-upu samochodowego Rivian, w którego Amazon sporo zainwestował. Ponadto firma odnotowała wydatki związanę z ogłoszonymi ostatnio cięciami (m.in. zwolnienia).

Przychody firmy wzrosły o 9 proc. i osiągnęły 149,2 mld dol. wobec 137,41 mld dol. rok wcześniej.

Zysk operacyjny firmy świadczącej usługi w chmurze Amazon Web Services (AWS) w minionym kwartale spadł do 5,2 mld dol. z 5,3 mld dol., przychody wzrosły o 20 proc. – do 21,38 mld dol.

Sprzedaż w Ameryce Północnej w ostatnim kwartale wzrosła do 93,36 mld dol. z 82,36 mld dol. rok wcześniej. Gorzej było poza USA. Tam sprzedaż spadła do poziomu 34,46 mld dol. wobec 37,27 mld dol. w okresie październik-grudzień 2021 r.

Przez cały 2022 rok Amazon odnotował stratę netto w wysokości 2,7 miliarda dolarów w porównaniu do zysku netto w wysokości 33,36 miliarda dolarów rok wcześniej.

Według firmy analitycznej FactSet firma odnotowała roczną stratę po raz pierwszy od 2014 roku. Dodatkowo dotychczas nigdy nie zamknęła roku starta wyższa niż 1,4 mld dol. od czasu wejścia na giełdę w 1997 roku.

Przychody w ciągu roku wzrosły o 9 proc., do 513,98 mld dol. w porównaniu z 469,82 mld dol. rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2023 roku Amazon spodziewa się dochodu operacyjnego w przedziale od zera do 4 miliardów dolarów w porównaniu do 3,7 miliarda dolarów w tym samym kwartale rok wcześniej, przychody mają wzrosnąć o 4-8 proc., do 121-126 miliardów dolarów.