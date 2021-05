Wyniki Atende pod wpływem sprzedaży spółek zależnych

Grupa informatyczna Atende w I kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 39,7 mln zł, czyli niższe o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, notując zysk EBITDA na poziomie 0,7 mln zł wobec blisko 2,5 mln zł rok wcześniej.

Niższe niż rok wcześniej o 4,8 mln zł przychody uzyskano z sektora telekomunikacji i usług. W następstwie wypracowania niższej o 5 proc. rok do roku marży ze sprzedaży i wyższych o 0,4 mln zł niż rok wcześniej stałych kosztów własnych sprzedaży, wynik EBITDA segmentu w I kwartale 2021 był nieznacznie ujemny, wobec 0,9 mln zł zysku EBITDA w I kwartale 2020 r.

W segmencie integracji systemów teleinformatycznych spółek zależnych Atende zanotowana została w I kwartale 2021 r. niższa niż rok wcześniej sprzedaż (spadek o 59 proc.) oraz mniejsza marża ze sprzedaży (spadek o 52 proc..

Z kolei zysk EBITDA segmentu zmniejszył się o 81 proc. rok do roku, do 0,3 mln zł. Wpływ na to miało zaprzestanie konsolidacji wyników spółek Atende Software (wszystkie posiadane przez Atende udziały zostały sprzedane 29 grudnia 2020 r.) oraz Atende Medica (sprzedaż posiadanych udziałów 21 stycznia 2021 r.).



Obie sprzedane spółki uzyskały łącznie w I kwartale 2020 r. 9,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,6 mln zł marży ze sprzedaży oraz 1,4 mln zł zysku EBITDA. W I kwartale 2021 r. największy, pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały spółki Phoenix Systems i A2CC.