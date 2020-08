Wyniki Cyfrowego Polsatu pod wpływem pandemii

Grupa Cyfrowego Polsatu w I półroczu 2020 roku osiągnęła 5,711 mld zł przychodów, co oznacza, że niemal taki sam wynik jak rok wcześniej. Natomiast zysk netto osiągnięty przez grupę w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniósł 474,5 mln zł i był mniejszy niż rok wcześniej o 16,2 proc.

I półrocze ze stabilnymi przychodami

W II kwartale całkowite przychody grupy ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wyniosły prawie 2,863 mld zł, co oznacza, że były mniejsze niż w analogicznym okresie 2019 o 60,3 mln zł tj. o 2,1 proc.Mniejsze niż rok wcześniej były także przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych, które wyniosły 1,592 mld zł spadając rok do roku o 1,5 proc. ( 21,4 mln zł).- Główną przyczyną tego spadku był niższy poziom przychodów z tytułu roamingu międzynarodowego od klientów indywidualnych i biznesowych, co wynikało z ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i mniejszej skłonności do podróży zagranicznych - wyjaśnia Cyfrowy Polsat w raporcie.W II kwartale 2020 mniejsze niż rok wcześniej były też przychody hurtowe, które wynosząc 802,5 mln zł spadły licząc rok do roku o 6,9 proc. ( 59,1 mln zł).- Znaczący spadek przychodów z tytuły reklamy telewizyjnej w czasie epidemii Covid-19 nie został w pełni skompensowany przez wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem silnego wzrostu wolumenu połączeń głosowych, oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych - czytamy w raporcie Cyfrowego Polsatu.Zysk EBITDA (zysk przed amortyzacją opodatkowaniem i odsetkami) grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w II kwartale 2020 roku 960 mln zł, czyli był o 10,8 proc. , niższy od zysku EBITDA w II kwartale 2019 roku.- Spadek zysku EBITDA był związany przede wszystkim z załamaniem na rynku reklamy, ograniczeniem przychodów roamingowych oraz ujęciem dodatkowych kosztów związanych z epidemią Covid-19, w tym z darowiznami udzielonymi przez grupę Polsat na cel walki z epidemią w Polsce - podał Cyfrowy Polsat.Skorygowany zysk EBITDA, bez uwzględnienia kosztów dotyczących Covid-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 41,5 mln zł, wyniósł w II kwartale 2020 roku lekko ponad 1 mld zł i był o 74,6 mln zł, czyli o 6,9 proc. mniejszy niż rok wcześniej.W II półroczu 2010 r. grupa Cyfrowego Polsatu wypracowała 290, 7 mln zł zysku netto, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 8,1 proc. w porównaniu do zysku netto w wysokości 268,9 mln zł w drugim kwartale 2019 roku.Całkowite przychody grypy Cyfrowego Polsatu ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2020 wyniosły około 5,711 mld zł. To oznacza, że licząc rok do roku pozostały na stabilnym poziomie. W I półroczu 2019 wyniosły blisko 5, 715 mld zł.Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych w I półroczu 2020 wyniosły około 3,196 mld zł i spadły o 25,6 mln zł, czyli o 0,8 proc. porównaniu do I półrocza 2019.Główna przyczyna tego spadku była, jak wyjaśnia Cyfrowy Polsat, taka sama jak przyczyna spadku przychodów w II kwartale 2020, czyli niższy poziom przychodów z tytułu roamingu międzynarodowego od klientów indywidualnych i biznesowych, co wynikało z ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i mniejszej skłonności do podróży zagranicznych.Przychody hurtowe w I półroczu 2020 wyniosły około 1,626 mld zł i pozostały na podobnym poziomie jak w I półroczu 2019, kiedy wyniosły około 1, 634 mld zł.- Znaczący spadek przychodów z tytuły reklamy telewizyjnej w czasie epidemii Covid-19 został niemal w pełni skompensowany przez wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem silnego wzrostu wolumenu połączeń głosowych, a także przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych- podał Cyfrowy Polsat.Zysk EBITDA wyniósł w I półroczu 2020 roku prawie 1,987 mld zł i był o 127,7 mln zł, czyli o 6 proc. niższy od zysku EBITDA w I półroczu 2019 roku.- Spadek zysku EBITDA był związany przede wszystkim z załamaniem na rynku reklamy i ujęciem dodatkowych kosztów związanych z epidemią COVID-19, w tym z darowiznami udzielonymi przez grupę Polsat na cel walki z epidemią w Polsce- czytamy w raporcie spółki.Bez uwzględnienia kosztów dotyczących COVID-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 41,5 mln zł skorygowany zysk EBITDA wyniósł w I półroczu 2020 roku około 2, 028 mld zł i był o 4,1 proc., niższy niż zysk EBITDA w I półroczu 2019 roku.Grupa Cyfrowego Polsatu w I półroczu 2020 wypracowała zysk netto w wysokości 474,5 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z I półroczem 2019 był mniejszy o 91,7 mln zł, czyli o 16,2 proc.