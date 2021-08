Wyniki Cyfrowego Polsatu przekroczyły oczekiwania

W drugim kwartale Cyfrowy Polsat zanotował ponad 10 proc. wzrost przychodów - do kwoty 3,16 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 14 proc. do ok. 1,14 mld zł, a zysk netto do wysokości 541,7 mln zł.

Oczekiwania analityków co do zysku EBITDA grupy wahały się od 1,066 mld zł do 1,138 mld zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 539,3 mln zł i był o 87 proc. wyższy niż przed rokiem.



Koszty finansowe netto wzrosły o 12,8 mln zł (+26,8 proc. rdr. ). Wzrost ten wynikał przede wszystkim z rozpoznania w okresie porównawczym jednorazowego przychodu z tytułu modyfikacji umów kredytów, która miała miejsce w kwietniu 2020 roku.



Wolne przepływy pieniężne grupy pozostają na wysokim poziomie ok. 1,4 mld zł.

Wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,77x (dług netto/EBITDA LTM) pomimo rozliczenia zakupu pakietu akcji spółki eObuwie.pl i nabywania akcji Netii.

- To kolejny bardzo dobry kwartał segmentu B2C i B2B dla naszej grupy. Mamy prawie 2,1 mln klientów w ramach naszej strategii multiplay. Sprzedaliśmy prawie 450 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku. Dynamicznie budujemy wartość naszych klientów - mówi Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

- Średni przychód od klienta wzrósł o 5,7 proc. i 5 zł, osiągając poziom 91,4 zł. Na bardzo niskim poziomie pozostaje wskaźnik rezygnacji, który w najlepszy sposób opisuje zadowolenie i satysfakcję klientów z naszych usług - dodaje Maciej Stec.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu zwiększyły się o 55,2 proc. r/r do 330 mln zł w II kw. - głownie dzięki niskiemu punktowi odniesienia. Udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 28,6 proc.

W całym pierwszym półroczu przychody Grupy Telewizji Polsat wzrosły o 26,6 proc. r/r do 602 mln zł, a ich dynamika przewyższała tę rynkową, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 29 proc.