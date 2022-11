Wyniki tych spółek nie pozostawiają wątpliwości. Wielkie przejęcie zaczyna się spłacać

Najnowsze wyniki finansowe grupy R22 i Vercomu (w którym R22 ma 50,01 proc. akcji) pokazują, że przejęcie przez ten drugi podmiot amerykańskiej spółki MailerLite mocno intensyfikuje rozwój biznesu na poziomie wskaźników operacyjnych.

W kwietniu bieżącego roku Vercom - tworzący globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji) dokonał akwizycji amerykańskiej spółki MailerLite (działa w tożsamej branży) za kwotę około 340 mln zł. Kapitalizacja Vercomu to obecnie około 920 mln zł, a 50,01 proc. akcji ma grupa R22. Obie spółki zaraportowały silny, skokowy wzrost wyników operacyjnych.

Samo przejęcie MailerLite określane jest mianem jednej z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie. MailerLite ma ponad 38 tys. klientów na 180

rynkach i zatrudnia ok. 100 pracowników w 30 lokalizacjach.

Podwojenie skali działalności do końca 2024 roku

Grupa R22 zaraportowała 108,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27,9 mln zł skorygowanej EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w III kwartale 2022 roku, co w ujęciu rok do roku oznacza blisko 50-proc. wzrost tych wskaźników. Wyniki napędza m.in. wzrost przejętego niedawno MailerLite, a grupa zakłada podwojenie skali działalności nawet już na koniec 2024 roku.

- Nadszedł czas na efektywne, widoczne w wynikach, konsumowanie udanych przejęć zrealizowanych w minionych miesiącach. Mamy tutaj świetną trakcję, napędzają ją m.in. skokowo rosnące zyski i przychody MailerLite’a, robiącego globalną karierę. Perspektywiczne inwestycje to paliwo do dalszego przyspieszenia rozwoju - mówi Jakub Dwernicki, prezes Grupy R22.

Wzrost kosztów wynikający z transakcji spowodował spadek zysku netto w ujęciu rok do roku.

Poniżej wybrane dane finansowe R22:

Trzykrotny wzrost bazy klientów i marży brutto

Z kolei Vercom, zanotował blisko trzykrotny wzrost marży brutto, do 36 mln zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się rok do roku o 76 proc. do przeszło 16 mln zł, podobnie jak przychody, które wzrosły o 72 proc. i wyniosły 76 mln zł.

Również i tutaj skokowy wzrost wyników to efekt m.in. konsolidacji wyników przejętej spółki MailerLite, która w III kw. br. odnotowała wzrost przychodów o 41 proc. rok do roku, dokładając 5,3 mln zł EBITDA do skonsolidowanych wyników Vercomu.

- Konsekwentnie realizujemy plan globalnej ekspansji oraz ciągłej dywersyfikacji działalność na wielu płaszczyznach, co skutecznie ogranicza naszą zależność od czynników gospodarczych specyficznych dla naszego regionu. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy stanowi już blisko 50 proc. - komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom. Poniżej wybrane dane finansowe Vercomu:

Po publikacji wyników zarówno kurs R22, jak i Vercomu kontynuują wzrosty, kolejno o 6 i 3 proc.