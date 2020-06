Wyrok sądu w trzy tygodnie? W Polsce to już się dzieje

Przedsiębiorcy nie są skazani wyłącznie na przewlekłe rozstrzyganie sporów przed sądami powszechnymi. Nawet trudne sprawy można dziś rozstrzygnąć w trzy tygodnie i to bez wychodzenia z domu, czego przykładem jest rozwiązanie, jakie wspólnie oferują aplikacja Umownik i sąd arbitrażowy Ultima Ratio.

Jak zaznacza, skutek tego jest taki, że - według raportów firm windykacyjnych - o ile po trzech miesiącach wierzyciel ma jeszcze 90 proc. szans na odzyskanie należności, o tyle po roku szanse spadają do 10 proc. - Ogółem skuteczność windykacji komorniczych w Polsce to mniej niż 20 proc. wszystkich orzeczeń - mówi Robert Szczepanek.- Użytkownicy Umownika mogą jednym kliknięciem dodać do umowy zapis o rozstrzyganiu ewentualnych sporów w sądzie arbitrażowym Ultima Ratio - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak.To bardzo przydatna funkcja zważywszy, że po zawarciu umowy z zapisem arbitrażowym, druga strona nie może się już później z arbitrażu ani wycofać, ani zmienić zdania, chyba, że za zgodą drugiej strony. Zapis arbitrażowy jest tutaj traktowany tak samo, jak inne istotne zapisy kontraktu - na przykład ilości zamówionego towaru albo cena. Po zaznaczeniu w Umowniku odpowiedniej opcji, sprawa z zapisem arbitrażowym na Ultima Ratio może zatem trafić tylko do Ultima Ratio. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala bowiem na kierowanie takich spraw do sądów powszechnych. Wprost mówi, że sądy państwowe powinny takie pozwy na wstępie odrzucać.W konsekwencji użytkownicy Umownika - zamiast do przeciążonych i powolnych sądów powszechnych - mogą swoje roszczenia kierować do nowoczesnego arbitrażu online. Postępowania arbitrażowe toczą się wyłącznie w sieci, na specjalnie zaprojektowanej platformie elektronicznej. Doręcza się na niej korespondencję i zdalnie przesłuchuje świadków, a do rozmów z arbitrami i przeciwnikiem służy dobrze wszystkim znany czat. Postępowania trwają przez to nie dłużej niż 3 tygodnie, a wyrok arbitrażowy - zgodnie z art. 1212 Kpc - ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Można go zatem oddać do komornika.Elektroniczny sąd polubowny jest poręcznym narzędziem nie tylko dla dochodzących roszczeń finansowych, ale także dla tych, którzy chcieliby wykazać nienależyte wykonanie umowy przez drugą stronę. Jeśli dostarczony towar różni się od zamówionego lub ma jakieś wady, to dzięki możliwości bezproblemowego załączania zdjęć, nagrań audio oraz nagrań wideo łatwo i szybko można pokazać, gdzie leży problem.- Dzięki multimedialnym dowodom, w Ultima Ratio strona może o wiele łatwiej udowodnić, dlaczego wstrzymuje się z zapłatą - przekonuje Robert Szczepanek.Opcja zastrzegająca rozwiązanie ewentualnego sporu za pomocą Ultima Ratio ma jeszcze jedną dużą zaletę - stanowi swoisty test szczerych intencji kontrahenta.- Tak naprawdę Ultima Ratio w Umowniku to opcja win-win dla obu stron, bo w równym stopniu je zabezpiecza. Chyba że ktoś nie zamierza być uczciwy, ale dzięki niej możemy właśnie eliminować takie przypadki - podsumowuje Bartłomiej Majchrzak.