Wysokie miejsce Politechniki Opolskiej w specjalistycznym, amerykańskim rankingu

Tylko 14 polskich uczelni zaklasyfikowano do najnowszej edycji rankigu U.S. News Best Global Universities Subject Ranking dotyczącego inżynierii. Jedną z wyróżnionych jest Politechnika Opolska.

Jak powiedziała PAP Anna Kułynycz, rzecznik prasowy Politechniki Opolskiej, +News Best Global Universities Subject Ranking+ to prestiżowy, światowy ranking, który obejmuje 17200 najlepszych uniwersytetów na świecie z ok. 95 krajów sklasyfikowanych według 47 dziedzin i dyscyplin.

W rankingu zakwalifikowano 297 europejskich ośrodków akademickich uznanych za najlepsze w obszarze inżynierii. W poprzedniej edycji rankingu ujęto 43 polskie szkoły wyższe, w tej edycji jedynie 14. W tym gronie jest Politechnika Opolska, która w klasyfikacji krajowej zajmuje 9. miejsce i wysokie 747 miejsce na świecie.

Prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej przypomina, że zakwalifikowanie się do międzynarodowych rankingów to wieloletnia praca całego zespołu naukowców.

"U.S. News Best Global Universities Ranking to jeden z najważniejszych światowych rankingów uczelni. Budowanie światowej pozycji to proces długotrwały, wymagający szeregu działań strategicznych i operacyjnych. Realnie oceniam, że Politechnika Opolska posiada potencjał, aby w obszarach inżynierskich należeć do pierwszej pięćsetki świata, ale to wymaga konsekwentnych działań, jakie są przez ostatnie lata realizowane" - powiedział prof. Królczyk.

Dane do rankingu są zbierane z corocznych badań, bazując na 13 wskaźnikach. To np. liczba publikacji, reputacja badań lokalnych i globalnych, cytowania czy współpraca międzynarodowa. Kategoria "inżynieria" obejmuje publikacje dotyczące wielu dyscyplin inżynieryjnych. Publikacje w tej kategorii koncentrują się na projektowaniu, budowaniu i wykorzystywaniu struktur, maszyn i systemów, od inżynierii lotniczej i kosmicznej, mechanicznej, elektrycznej i lądowej po energię jądrową, sztuczną inteligencję stosowaną i robotykę.