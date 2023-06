Wytaczane są nowe armaty w wojnie Ameryki i Europy z Chinami

Półprzewodnikowy konflikt Chin i reszty świata wkroczył w kolejny etap. Nie chodzi już o wypchnięcie z rynku produktów rywala, lecz o spowolnienie jego inwestycji.

Firmy z USA, Unii Europejskiej i Japonii wstrzymują dostawy nowoczesnego sprzętu i materiałów do produkcji półprzewodników do chińskich firm.

Ameryka nie ukrywa ambicji powrotu na pozycję elektronicznego hegemona - Chip Act zakłada wielomiliardowe wsparcie rozwoju produkcji półprzewodników. Nikt inny tyle nie daje.

Stany Zjednoczone i Europa rywalizują ze sobą o nowe inwestycje, ale w powstrzymywaniu rozwoju chińskiego przemysłu półprzewodnikowego idą ręka w rękę.

Trzy ostatnie lata upłynęły najpierw pod znakiem pandemii i zerwanych przez nią łańcuchów dostaw, a potem wojny Rosji z Ukrainą i wywołanych przez nią zawirowań z cenami surowców i energii. To bolesna lekcja i dwa główne wnioski. Pierwszy: skutki uzależnienia się od jednego dostawcy bywają fatalne. Drugi: stosunki handlowe, a ściślej - dostawy określonych surowców czy produktów - mogą być traktowane jak broń.

Jednym z towarów najczęściej wymienianych w aspekcie tych dwóch zagrożeń stały się półprzewodniki. W ostatnich miesiącach atmosfera wokół nich robi się coraz gęstsza. W tle majaczy konflikt o Tajwan.

Po drugiej wojnie światowej, w 1950 roku, wyspa stała się azylem dla sił Czang Kaj-szeka, wygnanych z kontynentu przez komunistyczne siły Mao Zedonga. Z czasem przekształciła się w niezależny kraj, choć formalnie nieuznany przez większość innych państw. Chiny wciąż deklarują, że Tajwan to część ich terytorium i zapowiadają odzyskanie wyspy. Co jakiś czas organizują w rejonie wyspy manewry wojskowe. Tajwan ma jednak mocnych obrońców, m.in. Stany Zjednoczone i Japonię. Na ambicje polityczne nakładają się także interesy gospodarcze.

Amerykańsko-chiński konflikt gospodarczy trwa od lat i elektronika, a wraz z nią półprzewodniki, są w tej cichej wojnie poważną bronią. Widać to było choćby po niedawnych bojach wokół technologii 5G.

Amerykanie i ich sojusznicy odcinają Chiny od półprzewodnikowych technologii

Półprzewodników wykorzystujemy coraz więcej. W telefonach jest średnio około 160 chipów, a w samochodach hybrydowych nawet 3500. Wraz z postępami cyfryzacji pracy, codziennego życia i rozrywki zapotrzebowanie na półprzewodniki gwałtownie rośnie - w ostatnich latach szybciej niż ich produkcja. Wiele państw stara się więc stymulować rozwój tej produkcji i ściągać ją do siebie.

Amerykanie starają się ograniczyć chińskie inwestycje w rozwój produkcji półprzewodników, tłumacząc to ryzykiem przyspieszenia tempa rozwoju chińskich zbrojeń. Część zachodnich sojuszników USA także ogranicza dostawy technologii do Chin.

W marcu Holendrzy zabronili wysyłania do Chin technologii pozwalającej na produkowanie półprzewodników. To przede wszystkim oznacza odcięcie Chin od produktów koncernu ASML, która ma monopol na wytwarzanie niektórych urządzeń do produkcji najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych układów scalonych.

To jednak nie koniec. Japonia także ogłosiła zakaz eksportu 23 rodzajów technologii związanych z produkcją półprzewodników do Chin. Cytowany przez Japan Times minister przemysłu Yasutoshi Nishimura stwierdził, że Japonia jest gotowa wypełnić obowiązek dbania o to, by jej technologie nie zostały wykorzystane w celach wojskowych.

Decyzja japońskiego rządu ma wstrzymać eksport tych technologii do Chin od lipca tego roku. Przy tym jakkolwiek najważniejszym krajem na liście są oczywiście Chiny, to japoński zakaz obowiązuje wiele krajów. Zapewne także tych, z których można by reeksportować wymienione technologie do Chin.

Nad wprowadzeniem zakazu eksportu do Chin chemikaliów wykorzystywanych w produkcji półprzewodników zastanawiają się także Niemcy. Mniej chętni do takiej współpracy są Koreańczycy.

Chińczycy na zachodnie zakazy odpowiadają retorsjami wobec jednej z amerykańskich firm

Chińczycy odpowiedzieli na zachodnie zakazy własnym - dotyczy wykorzystania przez państwowe firmy chipów produkowanych przez amerykańską firmę Micron Technology. Czemu padło akurat na tego producenta? Wydaje się, że cały najnowszy rozdział amerykańsko-chińskiej wojny półprzewodnikowej może być częściowo związany z działalnością tej właśnie firmy.

Micron Technology w 2005 roku rozpoczęło produkcję w Chinach. Obecnie 16 proc. przychodów tej firmy pochodzi z Chin i Hongkongu, ale we wcześniejszych latach odsetek ten był dużo większy. Problemy zaczęły się w 2018 roku, kiedy Micron Technology pozwało dwie firmy, chińską Fujian Jinhua Integrated Circuit Co i wspierającą ją technologicznie United Microelectronics Corporation z Tajwanu, o kradzież jej technologii. Ostatecznie Micron i UMC porozumiały się w sądzie.

W odwecie Fujian zażądało od Micron Technology zaprzestania produkcji niektórych układów, bo to narusza patenty, jakie ta firma ma w Chinach. Sąd ludowy w Fujian nakazał Micron wstrzymanie sprzedaży 26 wyrobów. W kolejnych latach firma zaczęła być wypychana z rynku, wygrywała mniej przetargów niż wcześniej.

W 2022 roku Micron zapowiedział zamknięcie swojej szanghajskiej placówki projektującej moduły pamięci dynamicznej DRAM i zaproponował 150 kluczowym spośród zatrudnionych tam chińskich inżynierów przejście do biur w Indiach i Stanach Zjednoczonych.

W odpowiedzi chińska administracja kosmiczna CAC wszczęła dochodzenie przeciw Micron Technology, twierdząc, że jej produkty mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej w Chinach. Szczegółów rzekomego zagrożenia nie podano. Obecny zakaz wykorzystywania technologii Micron Technology to jednak wynik tego postępowania.

Wstrzymanie dostaw sprzętu już raz zatrzymało chiński koncern półprzewodnikowy

Fujian Jinhua Integrated Circuit Co w 2018 roku ogłosiło plan budowy kosztem 6 mld dolarów fabryki mikroprocesorów DRAM. Amerykanie nie zamierzali na to pozwolić i wykorzystali oskarżenia Micron Technology o kradzież rozwiązań, dodając do tego stałe oskarżenia o militarne wykorzystanie technologii.

Tajwańskie UCM, technologiczny partner FJICC w projektowaniu układów scalonych, wycofało się ze współpracy, a wkrótce potem pod amerykańskim naciskiem zaczęły się wycofywać kolejne firmy mające dostarczać technologie do produkcji chipów. Budowa fabryki została zatrzymana ze względu na brak urządzeń do ukończenia linii produkcyjnych.

Tamto odcięcie od technologii dotyczyło pojedynczej firmy, obecnie obejmuje wszystkich producentów. Oficjalne tłumaczenie wciąż jest takie samo - najnowocześniejsze półprzewodniki mogą być wykorzystane przez Chiny do unowocześniania swojej armii, a ta wystarczająco często daje preteksty do uznania jej za agresywną i zagrażającą pokojowi w regionie.

Problem jest jednak szerszy. Półprzewodniki w najbliższej przyszłości będą nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego, a cały świat nagle zauważył, że potentatem w ich produkcji stała się Azja. Najważniejszy w tym względzie jest Tajwan, gdzie znajduje się około 30 producentów półprzewodników, w tym Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), największy na świecie producent półprzewodników.

Dla Chin to podwójny problem, bo Tajwan to dla nich zbuntowana prowincja, którą należy przyłączyć z powrotem do państwa. Wyspa nie zamierza jednak poddać się komunistycznemu dyktatowi. Siłowe zajęcie Tajwanu byłoby krokiem całkowicie odcinającym Chiny od najnowocześniejszych technologii. Miałyby co prawda tamtejszych producentów, ale ci bez dostaw urządzeń i materiałów od bardzo wysoko wyspecjalizowanych dostawców z Europy, Japonii i USA nic nie zrobią. Chiny chciały więc najpierw rozwinąć własny przemysł, a działania Stanów Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej zamykają jej drogę do najnowocześniejszych technologii.

USA i UE - ten sam cel, podobna strategia, ale zupełnie inne środki

Europa i Stany Zjednoczone także chcą rozwijać własną produkcję, by uniezależnić się od Azji. Podczas gdy Tajwan jest tu sojusznikiem i mile widzianym inwestorem (TSMC chce inwestować 40 mld dolarów w budowę gigafabryki półprzewodników w amerykańskim stanie Arizona), Chiny ze swoimi ambicjami w zakresie międzynarodowego przywództwa stały się poważnym konkurentem.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska konkurują między sobą o przyciągnięcie inwestorów z branży półprzewodników. Mamy więc amerykański i europejski chip act - przepisy zakładające finansowe i regulacyjne wsparcie inwestycji w półprzewodniki. W obu przypadkach chodzi o podwojenie obecnego udziału w globalnej produkcji - Europa chce zyskać 20 proc. udziału, a USA 30 proc.

Amerykanie robią jednak znacznie więcej. Ich przepisy nie tylko zakładają wyższy poziom inwestycji (52,7 mld dolarów finansowego wsparcia, podczas gdy Unia chce zainwestować ok. 43 mld euro, a do tego ok. 24 mld dolarów w ulgach podatkowych), ale także wsparcie dla szerszej grupy producentów. Unijni politycy chcą wspierać tylko najbardziej innowacyjne wdrożenia.

Amerykanie idą szeroko, przeznaczając 2 mld dolarów nawet na wsparcie budowy fabryk starszych generacji chipów, o których Europa w ogóle nie myśli, choć jak podkreślają analitycy, takie w większości wykorzystuje. Jeszcze przez wiele lat będą potrzebne choćby przemysłowi motoryzacyjnemu.

Owszem, stoi on przed całkowitą zmianą architektury samochodowej elektroniki, ale to trend, który zacznie być wprowadzany w życie dopiero za kilka lat i pewnie jeszcze kilka minie, zanim stare konstrukcje, oparte na starszych mikroprocesorach, znikną z taśm produkcyjnych.

Chińczycy będą musieli sami rozwinąć technologie, co zajmie im wiele lat

Chiny już wielokrotnie pokazały, że angażując państwowe fundusze i regulacje, są w stanie rozwijać określone sektory przemysłu szybciej niż inni. Zniechęcenie innych firm międzynarodowych do inwestowania w tym kraju ułatwia amerykańskiej i unijnej administracji ściąganie inwestycji do siebie.

Mimo konkurowania w walce o nowe inwestycje, w powstrzymywaniu Chin Europa i USA są bardzo solidarne. Zapewne zdają sobie sprawę, że gdyby Chinom udało się zdominować rynek, mogłyby wykorzystywać swoją pozycję tak samo, jak teraz robią to wobec Państwa Środka zachodnie firmy technologiczne czy tak, jak próbował wykorzystywać swoją pozycję w dostawach surowców energetycznych Władimir Putin po ataku Rosji na Ukrainę.

Dlatego Stany Zjednoczone i ich sojusznicy starają się spowolnić rozwój chińskiego przemysłu półprzewodnikowego, ograniczając mu dostęp do nowoczesnych, dostarczanych głównie przez firmy z USA, Japonii i Korei Południowej technologii.

Chińczycy będą musieli rozwijać własne konstrukcje już od etapu urządzeń do ich produkcji, co odbije się na stopniu nowoczesności i jakości ich wyrobów, a tym samym może zmniejszyć atrakcyjność chińskich firm na globalnym rynku. Chińczycy będą pewnie potrzebowali lat na przygotowanie i wyprodukowanie własnych rozwiązań, ale w końcu to zrobią.

Światowa gospodarka w najbliższych latach będzie potrzebowała coraz więcej półprzewodników - to już wiemy - a globalny konflikt zapewne nieprędko się zakończy. Można jednak śmiało założyć, że na rozbiciu monopoli i na dywersyfikacji dostaw w dalszej perspektywie skorzystamy wszyscy.