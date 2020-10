Wzrosły dochody Amazona. Dzięki sprzedaży online

Amazon poinformował o dobrych wynikach finansowych za trzeci kwartał tego roku, które osiągnął przede wszystkim dzięki silnemu wzrostowi w segmencie sprzedaży online. Przychody koncernu wzrosły o 37 proc. do poziomu 96,2 mld dol.

W czasie pandemii koronawirusa zainteresowanie zakupami online na platformie Amazona wzrosło do tego stopnia, że firma musiała zatrudnić dodatkowych pracowników w swoich magazynach.

Amazon poinformował, iż na koniec trzeciego kwartału zatrudniał 1,13 mln pracowników. W czerwcu w firmie pracowało ponad 876 tys. osób.

Wskazując na negatywne skutki szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, koncern poinformował, że w fizycznych sklepach takich jak sieć spożywcza Whole Foods sprzedaż zmalała rok do roku o 10 proc.

Zyski Amazona wzrosły niemal trzykrotnie do poziomu 6,3 mld dolarów dzięki sprzedaży online oraz obecności w branży reklamy internetowej - informuje dziennik "Wall Street Journal", który zauważa, iż nie bez znaczenia dla dobrych wyników kwartalnych okazała się również działalność koncernu Jeffa Bezosa w sektorze chmury obliczeniowej.

Prezes firmy stwierdził, iż w tym roku "widzimy większą niż kiedykolwiek wcześniej liczbę klientów wcześnie dokonujących zakupów na sezon świąteczny. To jeden ze znaków wskazujących, iż nadchodzący okres bożonarodzeniowy nie będzie miał sobie równych".

Koncern ogłosił, że w sezonie świątecznym jedynie w USA i Kanadzie pracę w jego centrach logistycznych znajdzie ok. 100 tys. pracowników sezonowych, których zadaniem będzie obsługa zamówień przed Bożym Narodzeniem oraz Świętem Dziękczynienia.

"Wall Street Journal" odnotowuje, że rekordowe wyniki sprzedaży Amazona za trzeci kwartał nie obejmują tzw. "Prime Day", który firma zazwyczaj organizuje w lipcu. Dzień promocji przeznaczonych dla abonentów usługi Amazon Prime został w tym roku przełożony na październik - pomimo tego liczba nowych subskrybentów Amazona Prime wzrosła, podobnie jak ceny za odnowienie abonamentu na usługę.

Według dyrektora ds. finansów Amazona Briana Olsavsky'ego klienci obecnie wykorzystują więcej opcji, które oferuje im usługa, w tym - szybszej dostawy zakupów i dostępności rozrywki na żądanie (muzyka, książki, filmy). Jego zdaniem zaangażowanie klientów w ramach programu Prime będzie miało charakter trwały, choć jego wyraźny wzrost nastąpił w czasie pandemii.

Dział Amazon Web Services oferujący usługi chmury obliczeniowej, który - jak przypomina nowojorski dziennik jest głównym źródłem zysków koncernu - w trzecim kwartale wygenerował sprzedaż w wysokości 11,6 mld dolarów, co stanowi wzrost rok do roku o 29 proc. Dochód operacyjny z AWS wzrósł o 56 proc. do poziomu 3,5 mld dolarów, a głównym czynnikiem wzrostu w tym segmencie jest zwiększone zapotrzebowanie na usługi chmury obliczeniowej również związane z pandemią koronawirusa, która zmusiła firmy i organizacje do przeniesienia znaczącej części pracy do systemu zdalnego.

Sprzedaż reklamy cyfrowej wzrosła rok do roku o 51 proc. i osiągnęła wartość 5,4 mld dolarów.

Amazon zapowiedział, że w ostatnim kwartale 2020 r. spodziewa się sprzedaży w wysokości od 112 mld do 121 mld dolarów. Prognoza ta obciążona jest jednocześnie niepewnością, której głównym powodem są możliwe niepokoje po wyborach prezydenckich zaplanowanych w USA na 3 listopada. Jak przypomniał w rozmowie z "WSJ" Olsavsky, w 2016 r. wybory prezydenckie wiązały się dla koncernu Jeffa Bezosa "z pewnymi utrudnieniami".