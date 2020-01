Wzrost eksportu szwajcarskich zegarków najsłabszy od trzech lat

W 2019 roku eksport szwajcarskich zegarków rósł najwolniej od trzech lat. Wpływ na to ma m.in. epidemia koronawirusa oraz zanik zapotrzebowania na urządzenia z niższej półki cenowej - podała we wtorek federacja szwajcarskiego przemysłu zegarmistrzowskiego.

W 2019 roku dostawy wzrosły o 2,4 proc. do 21,7 mld franków szwajcarskich (22,4 mld dolarów) - poinformowała federacja. Eksport do Hongkongu, który jest strategicznym rynkiem dla szwajcarskich zegarków, spadł o 11 proc. w związku z protestami, które prowadziły do zamykania lokalnych sklepów.

Jak podkreśla agencja Bloomberga producenci z branży zegarmistrzowskiej muszą znaleźć nowe rynki, które zniwelują straty notowane w Chinach. Tamtejszy rynek najprawdopodobniej ucierpi w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa. Przypadła ona na Święto Wiosny, które jest tradycyjnym okresem wręczania prezentów, w tym zegarków. Szwajcaria wyeksportowała do Chin prawie 50 proc. zegarków w grudniu w związku z przypadającymi w tym roku wcześniej uroczystościami.

W 2020 roku firmy działające w sektorze towarów luksusowych odnotowały spadek przychodu o 8 proc. - wynika z obliczeń analityka RBC Pirala Dadhanii. Tego typu podmioty generują ok. 35 proc. przychodów dzięki klientom z Chin.

Pod względem ilościowym dostawy szwajcarskich zegarków spadły do najniższego od 1984 poziomu - 20,5 mln egzemplarzy. Zmusza to przemysł do ograniczania produkcji tańszych urządzeń i koncentrowania się na wyższej półce cenowej.

Tańsze zegarki z Szwajcarii przegrywają z konkurencją ze strony urządzeń produkowanych przez firmy odzieżowe, a także ze smartfonami.