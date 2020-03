Xbox Series X: szybsze ładowanie gier, wsparcie dla 8K i maks. 120fps

Microsoft ujawnił dane techniczne swoich flagowych konsol dziewiątej generacji: Xbox Series X. Zastosowane w nich rozwiązania mają pozwalać na szybkie przełączanie gier i wznawianie rozgrywki nawet po długim czasie - wszystko w jakości 4K 60fps (do maks. 8K i 120fps).

Zgodnie z informacjami podanymi w poniedziałek przez producenta, zapowiadane na tegoroczny okres przedświąteczny konsole Xbox Series X będą wyposażone w specjalne ośmiordzeniowe procesory AMD Zen 2 (rdzenie 3,48Ghz) oraz karty graficzne AMD RNDA 2 (12 teraflopów, 52 jednostki obliczeniowe 1,825Ghz) oparte na architekturze 7nm. Za chłodzenie sprzętu odpowiadać będzie górny wiatrak 130mm zasysający powietrze z dołu urządzenia.

Platforma ma oferować 16GB GDDR6 RAM oraz 1TB przestrzeni dyskowej NVME SSD oraz czytnik płyt Blu-ray 4K. Oprócz wbudowanych komponentów Xbox Series X będzie również obsługiwał wymienne terabajtowe dyski SSD i zewnętrzne HDD podłączane przez łącze USB 3.2. Konsola będzie łączyła się z telewizorem przez HDMI 2.1. Do gry będzie można stosować dotychczasowe kontrolery lub też nowe, wyposażone m.in. w wejście USB-C, przycisk do udostępniania zdjęć i klipów oraz funkcję Bluetooth Low Energy.

Microsoft celuje w Xbox Series X w grafikę w jakości 4K 60fps, do maksymalnie 120fps. Konsola ma rownież obsługiwać rozdzielczość 8K, a także technologie śledzenia promieni (DirectX Raytracing), zmiennego odświeżania (VRR) i automatycznego obniżania latencji (ALLM). Przekłada się to na bardziej płynną i realistyczną animację oraz mniej odczuwalne opóźnienia między wciśnięciem przycisku, a akcją na ekranie.

Zastosowane w konsolach nowej generacji rozwiązania systemowe i sprzętowe - Xbox Velocity Architecture - mają pozwalać na znaczące skrócenie czasu wczytywania gier. Microsoft zaprezentował materiał wideo, na którym przełączanie "State of Decay 2" na Xbox Series X trwa pięciokrotnie krócej niż na flagowcu ósmej generacji, Xbox One X (10s w porównaniu do 50s).

Dzięki automatycznemu zapisowi stanu gry na SSD do 10s ma też zajmować wznawianie przerwanej wcześniej rozgrywki w różnych tytułach - nawet po ponownym uruchomieniu systemu z powodu aktualizacji. Otwiera to możliwość swobodnego przechodzenia między grami bez potrzeby każdorazowego pełnego ładowania.

Jak zauważył serwis The Verge, przedstawione przez Microsoft zmiany największy wpływ będą miały na duże gry z otwartymi światami. Szczegóły na temat gier nowej generacji mają zostać podane w czerwcu. Ze względu na odwołanie tegorocznej edycji targów E3 koncern z Redmond ma zorganizować własne wydarzenie "celebrujące nową generację konsol".

Xbox Series X został oficjalnie zapowiedziany pod koniec minionego roku. Microsoft utrzymuje, że będzie to "najszybsza" i "najpotężniejsza" do tej pory platforma do gier. Jej głównym konkurentem rynkowym będzie PlayStation 5 - następca PS4, najpopularniejszej konsoli ósmej generacji. Zarówno Xbox Series X, jak i PS5 mają trafić do sprzedaży w "okresie przedświątecznym" 2020 r.

Obserwatorzy branży przewidują, że podobnie jak w minionych latach obok flagowych modeli konsol do sprzedaży trafią również tańsze urządzenia o słabszych osiągach.