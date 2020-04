Xerox zrezygnował z planu przejęcia HP za 35 mld USD

Firma Xerox zrezygnowała z planu wrogiego przejęcia spółki HP w transakcji o łącznej wartości 35 mld USD. Na decyzji zaważyła trwająca pandemia Covid-19 i straty związane z kryzysem – podała w środę agencja Reutera.

Jeszcze w marcu Xerox zapowiedział wstrzymanie rozmów z udziałowcami HP, by skupić się na przeciwdziałaniu skutkom obecnego kryzysu. Sprawa potencjalnej fuzji miała się rozstrzygnąć na dorocznym spotkaniu udziałowców HP w maju, lecz oferta wykupu akcji została unieważniona. Wcześniej HP odrzucało propozycje rywala, wskazując, że zaniżają one wartość firmy, a Xerox ma zbyt dłuży dług.

Xerox wskazał, że w obecnej sytuacji priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz partnerów firmy. Podkreślono jednak, że firma nadal widzi istotne korzyści finansowe i strategiczne z możliwej fuzji HP. Wycofanie oferty oznacza jednak, iż Xerox otrzyma kolejną szansę dopiero na wiosennym spotkaniu akcjonariuszy HP w 2021 r. - zaznaczył Reuters.

W ocenie Reutera wycofanie się Xeroksa z oferty to duże zwycięstwo dla szefa HP Enrique Loresa, który objął to stanowisko tuż przed rozpoczęciem się ofensywy dążącej do wrogiego przejęcia spółki w listopadzie. Według agencji taki obrót wypadków to zarazem porażka dla szefa Xeroksa Johna Visentina, który wcześniej pracował w koncernie Hewlett-Packard i kadrze menedżerskiej IBM.

"HP pragnie podziękować akcjonariuszom, partnerom i klientom za ich wkład i nieustające wsparcie w czasie tego procesu"- oznajmiła firma w komunikacie.

Obie firmy ucierpiały już w wyniku pandemii Covid-19, choć udziały HP okazały się bardziej odporne na kryzys. Pracownicy potrzebowali urządzeń do zdalnej pracy w czasie epidemii, zaopatrując się w sprzęty firmy. Mimo to w ostatnich pięciu tygodniach akcje HP straciły jedną czwartą swojej wartości. Cena za udziały Xeroksa spadła natomiast o ponad połowę wartości.

Samo HP jest oddziałem pozostałym po tym, jak w 2015 r. przedsiębiorstwo Hewlett-Packard wydzieliło niezależną spółkę Hewlett Packard Enterprise, która działa w branży serwerów i przestrzeni na dane dla firm wraz z powiązanymi z tym usługami.

HP z siedzibą w Palo Alto sprzedaje głównie urządzenia i tonery na potrzeby indywidualnych konsumentów, lecz jest też jednym z największych producentów komputerów osobistych. Roczne przychody firmy wynoszą ok. 58 mld USD. Przedsiębiorstwu nie są też obce fuzje, gdyż w 2017 r. zakupiło oddział drukarek Samsunga za sumę nieco ponad miliarda dolarów - przypomniał Reuter.

Pochodzący z Norwalk Xerox zajmuje się głównie dostarczaniem urządzeń drukarskich i kopiarek do przedsiębiorstw - większość z ok. 10 mld USD rocznego zysku pochodzi z wypożyczania i serwisu urządzeń dla firm.