Xiaomi notuje stratę finansową

Chiński producent elektroniki Xiaomi Corp odnotował stratę netto w pierwszym kwartale 2022 roku, głównie z powodu rosnących kosztów.

Firma odnotowała stratę netto w wysokości 530,7 mln juanów (78,6 mln dol.) w okresie od stycznia do marca, w porównaniu z zyskiem 7,79 mld juanów w tym samym okresie roku poprzedniego.

Przychody Xiaomi w omawianym okresie wyniosły 73,35 mld juanów co oznacza rok do roku spadek o 4,6 proc.

Firma odnotowała również bliżej nieokreśloną stratę inwestycyjną w wysokości 3,6 miliarda juanów wobec zysku w wysokości 2,1 miliarda juanów w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży smartfonów spadły do ​​45,8 mld juanów z 51,5 mld juanów. Globalne dostawy smartfonów Xiaomi zmalały o 22,1 proc. do 38,5 mln sztuk. Według firmy alaitycznej Canalys, Xiaomi jest trzecim co do wielkości producentem smartfonów na świecie z udziałem w rynku na poziomie 12,6 proc.

Chińska firma została założona w 2010 roku. Produkuje smartfony, tablety, laptopy, telewizory, smartwatche i rowery, a także parowce i testery wody. Produkty spółki sprzedawane są w ponad 100 krajach.