Xiaomi odnosi się do zarzutów o "sponsorowaniu wojny". Jest oświadczenie firmy

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się oskarżeniu ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji, że jesteśmy „międzynarodowym sponsorem wojny”, napisał koncern Xiaomi w oświadczeniu, odnosząc się do głośnych zarzutów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ukraińska Narodowa Agencji ds. Zapobiegania Korupcji poinformowała, że "chiński producent smartfonów Xiaomi to międzynarodowy sponsor wojny, którą Rosja prowadzi z Ukrainą".

W odpowiedzi na te oskarżenia firma Xiaomi wydała oświadczenie.

"Xiaomi jest firmą z branży elektroniki użytkowej, oferującą produkty wyłącznie do użytku cywilnego i komercyjnego. Wierzymy, że każdy konsument na świecie ma prawo do dostępu do narzędzi komunikacyjnych i informacji w Internecie. Prowadzimy działalność konsumencką w ponad 100 krajach oraz regionach i przestrzegamy wszystkich praw i przepisów w każdej jurysdykcji, w której działamy" - czytamy w oświadczeniu.

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się oskarżeniu Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (ukr. NAZK / ang. NACP), że jesteśmy „międzynarodowym sponsorem wojny”. Nie wspieramy żadnych działań wojennych. W pełni popieramy pokój na świecie. Naszą misją jest umożliwienie każdej osobie podwyższania komfortu swojego życia dzięki technologii" - podkreślono w oświadczeniu.

Xiaomi jest chińskim producentem telefonów, tabletów, laptopów, routerów, telewizorów i innych urządzeń elektronicznych.