XTPL chwali się pierwszą sprzedażą urządzenia do USA

Jak wskazuje spółka XTPL, Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej.

Zarząd spółki XTPL poinformował, że 28 września spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie dotyczące dostawy urządzenia demonstracyjnego dla technologii spółki: Delta Printing System. XTPL zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Jak XTPL podało w komunikacie, nabywcą urządzenia jest amerykańska korporacja, notowana na NASDAQ firma z tzw. Wielkiej Piątki amerykańskich przedsiębiorstw z branży ICT - Information and Communication Technologies. DPS będzie wykorzystywane w kalifornijskich laboratoriach badawczo-rozwojowych klienta do rozwijania technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości.

Sprzedaż urządzenia XTPL na rynek USA otwiera spółce możliwość szerszego dotarcia do odbiorców przemysłowych z regionu Ameryki Północnej, który jest rynkiem o istotnym potencjale komercyjnym.

Ponadto jest to transakcja zawarta z partnerem przemysłowym, co może mieć znaczący wpływ na proces wdrożenia technologii XTPL na linie produkcyjne największych światowych producentów elektroniki. XTPL to innowacyjna firma komercjalizująca przełomową, addytywną technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów.









