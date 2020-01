Yandex będzie dostarczał w Moskwie zakupy spożywcze

Największa rosyjska firma technologiczna - Yandex - będzie dostarczać mieszkańcom Moskwy zakupy spożywcze w ciągu zaledwie kwadransa od złożenia zamówienia - podaje we wtorek agencja Bloomberga. Usługa Yandexu o nazwie Lavka ma być darmowa.

Nowa usługa ma działać w oparciu o sieć niewielkich magazynów rozmieszczonych na terenie rosyjskiej stolicy, w których znajduje się około 2 tys. rodzajów produktów. Każdy z magazynów towarowych Yandexu ma powierzchnię około 150 metrów kwadratowych, jak niewielki sklep spożywczy i będzie obsługiwać klientów w promieniu około półtora kilometra. Zakupy mają dostarczać kurierzy rowerowi.

Według Bloomberga Yandex chce zbudować swój udział w rynku dostaw spożywczych poprzez stworzenie oferty cyfrowego lokalnego sklepu spożywczego. Firma powstała dwadzieścia lat temu i na początku oferowała usługi wyszukiwania treści w internecie. Od tego czasu jednak Yandex, który bywa nazywany "rosyjskim Google'em", bardzo się rozwinął i wszedł m.in. na rynek przewozów pasażerskich oferując własne usługi taksówkarskie na lokalnych rynkach. Firma dysponuje też szeroką ofertą innych usług cyfrowych, w tym - dostaw jedzenia na telefon.

Lavka, najnowsza usługa Yandexu, przypada na czas rozwoju sektora e-commerce w Rosji, którego ekspansja do tej pory była bardzo powolna. Jak wskazuje Bloomberg, choć obecnie na rynku jest wiele usług pozwalających klientom na odbiór zamówionych przez internet artykułów spożywczych w sklepie stacjonarnym czy magazynie, dostawy pod drzwi to zjawisko stosunkowo nowe w handlu. W USA oferuje je firma Amazon dla klientów subskrybujących usługę Prime (dostawa trwa do dwóch godzin).