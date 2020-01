Yandex chce wejść z usługami carsharingu na europejski rynek

Rosyjska firma Yandex planuje wejść z usługami carsharingu na europejski rynek. Firma chce zapełnić niszę, która stworzyć mogą opuszczający tę branżę producenci samochodów - wskazał w poniedziałek dziennik "The Financial Times".

Szef wewnętrznego start-upu o nazwie Yandex.Drive Anton Riazanow powiedział "FT", że firma planuje w ramach testów wprowadzić do tysiąca samochodów elektrycznych do jednego z miast Europy jeszcze w 2020 r.

Rosyjski koncern rozważa lokalizację z korzystnym klimatem dla pojazdów zasilanych prądem, m.in. Madryt i Kopenhagę, ale także miasta we Francji i Włoszech - dodał dyrektor.

Yandex.Drive w dwa lata po założeniu może chwalić się mianem największej usługi carsharingowej na świecie - w Rosji firma dostarcza klientom ponad 21 tys. samochodów - przypomniał dziennik.

"FT" przypomina, że cześć konkurencji zaczyna wycofywać się z rynku pojazdów współdzielonych. ShareNow - joint venture BMW i Daimlera - w obawie przed niską długoterminową opłacalnością ogłosiło wyjście usługi z USA, Wielkiej Brytanii i wielu miast Europy. Maven (General Motors) w zeszłym roku ogłosiło zaś zakończenie świadczenia usługi w paru miastach.

Riazanow wskazał, że firma postawiła na szybkie rozszerzanie skali usługi carsharingowej, m.in. przez doświadczenie Yandeksa zdobyte przy rozwoju aplikacji przejazdów współdzielonych Yandex.Taxi.

Analitycy firmy UBS spodziewają się, że Yandex.Drive w tym roku podwoi swoje przychody do poziomu ok. 263 mln USD. Obecnie wartość start-upu szacowana jest zaś na ok. 600 mln USD.

Riazanow utrzymuje, że usługa carsharingowa ma się stać rentowna w ciągu "kilku najbliższych lat". Analitycy dodają zaś, że koncern może zacząć oferować klientom łączone pakiety z przynoszącą już zyski aplikacją do przejazdów współdzielonych. Wspólne subskrypcje mogą zaś podnieść liczbę aktywnych klientów.

"FT" zwraca uwagę, że rosyjski rynek carsharingu zdominowany jest przez firmy technologiczne takie jak Yandex czy Mail.ru, podczas gdy w Europie dominują usługi producentów aut. W 2019 r. Mail.ru wykupiło dwa start-upy - YouDrive i Delimobil - planując ich dalszy rozwój.

W 2018 r. rosyjski rynek carsharingu urósł pięciokrotnie, do poziomu 110 mln USD, a miesięcznie przejazdy odbywało w tym kraju ok. 229 tys. osób - wynika z danych banku Sberbank. Moskwa jest największym na świecie rynkiem z 30 tys. samochodów współdzielonych, przewyższając Tokio, Pekin czy Szanghaj, gdzie znajduje się po ok. 20 tys. pojazdów - wskazuje firma Autostat.