Yandex przejmie największy w Rosji internetowy bank Tinkoff za 5,5 mld dol.

Firma Yandex, na rodzimym rosyjskim rynku wyszukiwarek przewyższająca udziałami amerykańskiego Google'a, przejmie największy w Rosji internetowy bank Tinkoff za 5,5 mld dolarów - informuje dziennik "Financial Times".

W ostatnich latach Yandex, który początkowo w swojej działalności skupiał się przede wszystkim na realizacji usług wyszukiwania treści w internecie, zaczął poszerzać swoją obecność w wielu innych sektorach cyfrowej gospodarki. Rosyjska firma zaczęła oferować m.in. usługę wynajmu przewozów osobowych przez internet, weszła również w segmenty e-handlu i cyfrowej rozrywki.

Rozwój spółki według "Financial Timesa" zakłócił wieloletnią współpracę ze państwowym Sberbankiem, którego prezes Herman Gref jest zaangażowany w realizację wartych 2 mld dolarów inwestycji w te same sektory, w których swoją ekspansję rozpoczął Yandex.

Tinkoff to wiodący w Rosji bank internetowy, który mimo zaawansowania technologicznego ma trudności ze skalowaniem swojej działalności biznesowej i boryka się z ostrą konkurencją ze strony Sberbanku - pisze londyński dziennik. Założyciel Tinkoffa i jego największy udziałowiec, miliarder Oleg Tinkow, obecnie leczy się w Londynie na leukemię i czeka na orzeczenie ws. ekstradycji do USA, gdzie czeka go konieczność złożenia zeznań ws. zatajenia ponad miliarda dolarów w okresie, gdy jego spółka w 2018 r. wchodziła na giełdę.

Tinkow zasugerował możliwość synergii z Yandexem założycielowi tej firmy, Arkademu Wołożhowi, w ubiegłym roku. W przypadku pełnego przejęcia Tinkoffa przez rosyjskiego giganta internetowego wartość kapitalizacji rynkowej obu firm może przekroczyć 20 mld dolarów.