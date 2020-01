YouTube chce ułatwić łączenie internautów

YouTube stworzył zakładki profilowe użytkowników, które pokazują historie ich komentarzy. Ma to ułatwić odnajdywanie się na serwisie osób o podobnych zainteresowaniach – podał serwis TechCrunch.

We wrześniu ub.r. YouTube rozpoczął testowanie nowej funkcjonalności, czyli kart profilowych użytkowników. Mają one zawierać informacje publiczne o internautach oraz historię ich komentarzy na danym kanale. Dzięki temu twórcy będą mogli łatwiej zidentyfikować swoich największych fanów. Ułatwi to też użytkownikom platformy odnajdywanie osób o podobnych zainteresowaniach. Serwis ma nadzieję, że pomoże to w budowaniu zgranej społeczności na YouTubie.

Żeby obejrzeć zakładkę profilową użytkownika, wystarczy kliknąć na zdjęcie którejkolwiek z komentujących na kanale osób. Wówczas ukażą się takie informacje, jak imię użytkownika, jego zdjęcie profilowe, lista subskrybowanych przez niego kanałów, ewentualne kanały prowadzone przez niego oraz zamieszczone przez niego ostatnio komentarze.

Wszystkie te informacje są już publicznie dostępne na YouTubie, ale dzięki zakładce zostaną zebrane w jednym miejscu.

Serwis wyjaśnia, że wyświetlone komentarze nie odzwierciedlają pełnej historii komentowania przez użytkownika na YouTube, zakładka pokazuje jedynie komentarze zamieszczone na kanale, który aktualnie śledzimy.

Jak zauważa TechCrunch, dodatkową korzyścią związaną z wprowadzeniem kart użytkowników będzie możliwość łatwiejszego zidentyfikowania trolli internetowych.

Już podczas testów YouTube uzyskał masę pozytywnych informacji zwrotnych od użytkowników związanych z wprowadzeniem nowej funkcjonalności. Jak podkreślali niektórzy twórcy, zauważyli, że aktywne komentowanie pozwoli im na zwiększenie oglądalności ich własnych kanałów. Znaleźli się jednak i tacy użytkownicy, którzy zwrócili się z prośbą o wycofanie ich kart, bo nie chcieli, żeby ich komentarze były widoczne. Tłumaczyli to najczęściej względami prywatności.

YouTube dotychczas uruchomił funkcję na sprzętach z systemem operacyjnym Android. Firma zapowiada, że wkrótce będzie na dostępna także na innych urządzeniach.