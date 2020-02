YouTube chce umożliwić subskrypcje serwisów filmowych

Należący do Google’a YouTube chce umożliwić użytkownikom dostęp do zewnętrznych, subskrybowanych serwisów streamingowych za pośrednictwem swojej platformy. Podobne usługi oferują już Amazon i Apple – donosi serwis The Information.

Według źródeł The Information YouTube już od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z kilkoma serwisami rozrywkowymi odnośnie swoich planów dotyczących wejścia na rynek subskrypcji video. Efekty rozmów na razie nie są jednak znane; rzeczniczka firmy nie komentuje sprawy.

Podobne usługi oferują już takie platformy, jak Amazon czy Apple, których subskrybenci mogą oglądać filmy i seriale emitowane przez HBO czy Sundance TV. Amazon był pierwszą dużą firmą technologiczną, które zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dostęp do serwisów video, a Amazon Channels szybko przyciągnęły subskrybentów, zainteresowanych oglądaniem materiałów na Showtime czy Starz. Dzisiaj Amazon Channel współpracuje z ponad 200 zewnętrznymi serwisami.

Sam YouTube też pozwala użytkownikom na dostęp do niektórych portali, jak np. Showtime, za pośrednictwem swojej telewizji internetowej YouTube TV. Wszystko jednak wskazuje, że firma chce znacznie poszerzyć swoją ofertę i współpracę z zewnętrznymi serwisami rozrywkowymi.

W ubiegłym tygodniu Google poinformował, że należąca do firmy YouTube TV ma już ponad 2 mln użytkowników.