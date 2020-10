YouTube powiązał testowanie niektórych funkcjonalności z subskrypcją Premium

Serwis wideo YouTube postanowił po raz pierwszy powiązać swój program testowania nowych usług z subskrypcjami Premium. Tym samym wczesny dostęp do niektórych nowych funkcjonalności platformy udostępniony zostanie jedynie ograniczonej grupie płacących użytkowników.

Klienci płatnego pakietu YouTube Premium razem z subskrypcją otrzymali teraz także możliwość przetestowania nowych funkcjonalności serwisu. Przykładowo użytkownicy sprzętów iOS otrzymali dostęp do usługi pozwalającej im na odtwarzanie materiałów na YouTubie w tle, a nie tylko przy aktywnym oknie aplikacji. Dotychczas po wyjściu z aplikacji YouTube materiał po prostu się wyłączał.

Należący do Google'a serwis wideo eksperymentuje także z nowymi funkcjami wyszukiwania, w tym z filtrowaniem wyników w podziale na różne języki, w tym: hiszpański, francuski i portugalski. YouTube prowadzi także próby wyszukiwania głosowego materiałów w urządzeniach z wyszukiwarką Chrome. Testy tych funkcjonalność zakończą się jednak już wraz z końcem października.

Koncern z Mountain View przyznał, że po raz pierwszy zdecydował się połączyć swój eksperymentalny program testowania nowych usług z subskrypcjami Premium. Dodał jednak, że nie oznacza to, że firma ograniczy możliwość przeglądu nowych funkcjonalności jedynie do grupy swoich płatnych klientów, chociaż niektóre nowości faktycznie będą udostępniane jedynie subskrybentom.

W przeszłości YouTube umożliwiał użytkownikom wypróbowanie opracowywanych przez siebie usług za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony TestTube, w ostatnich latach jednak koncern coraz częściej przedstawiał nowe funkcjonalności na swojej stronie YouTube.com, pod zakładką "new". I tak np. kiedy w 2017 r. serwis szykował się do zmiany wyglądu strony, użytkownicy mogli ocenić, czy podoba im się nowa witryna.