YouTube przeznaczy 1 mln dolarów na organizację walcząca z dyskryminacją

YouTube przeznaczy 1 mln dolarów na organizację Center for Policing Equity, ucząca policjantów przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym. W USA trwają protesty po tym jak w ubiegłym tygodniu, w wyniku brutalnego zatrzymania przez funkcjonariuszy, zmarł Afroamerykanin George Floyd.

Należący do spółki Alphabet serwis poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem Twittera, dodając, że chce w ten sposób pokazać "solidarność w walce z rasizmem i brutalnością" oraz wesprzeć działania przeciw "niesprawiedliwości społecznej".

Center for Policing Equity (CPE) to organizacja pozarządowa, skupiająca badaczy i ekspertów ds. równouprawnienia. Think tank na co dzień współpracuje z departamentami policji w USA i uczy funkcjonariuszy, jak unikać zachować dyskryminacyjnych. Celem działań jest poprawa stosunków służb bezpieczeństwa z lokalnymi społecznościami.

Decyzja YouTube jest pokłosiem ostatnich wydarzeń w USA. Od kilku dni, w kilkudziesięciu miastach w Stanach Zjednoczonych, trwają demonstracje przeciwko brutalności policji po tym, jak w ubiegłym tygodniu w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis, zmarł 46-letni Afroamerykanin George Floyd. Do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Odpowiedzialny za jego śmierć policjant Derek Chauvin został oskarżony o zabójstwo.

Sam YouTube niejednokrotnie oskarżany był o to, że pozwalał na publikowanie w serwisie treści rasistowskich i ekstremistycznych. W czerwcu ubiegłego roku koncern zakazał zamieszczania materiałów podkreślających wyższość pewnych grup nad innymi i promujących dyskryminację ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię czy orientację seksualną.

Wsparcie dla organizacji walczących z dyskryminacją zadeklarowały także inne firmy technologiczne, w tym Apple.