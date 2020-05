YouTube przypomni, że pora kłaść się spać

Aplikacja mobilna platformy YouTube wprowadza nowy typ przypomnienia. Funkcja po ustawieniu planowanej godziny spoczynku wskaże, że użytkownik powinien przerwać oglądanie i udać się spać – podał serwis The Verge.

Nowa opcja dołącza do wprowadzonych wcześniej przypomnień o robieniu sobie regularnych przerw w oglądaniu materiałów na platformie. Obie należą do szerszego zestawu narzędzi dot. regulacji czasu ekranowego i dobrostanu użytkownika YouTube'a, po raz pierwszy udostępnionego w 2018 r. w ramach inicjatywy Google Digital Wellbeing - przypomniał serwis.

Przypomnienie o pójściu spać poinformuje użytkownika o wybiciu danej godziny i zachęci do udania się na spoczynek. Może być ustawione tak, by przerywało oglądany właśnie materiał lub poczekało do jego zakończenia. Po wyświetleniu powiadomienie można także oddalić na pewien czas lub wyłączyć.

Od środy nową funkcję zaczęto udostępniać użytkownikom aplikacji na Androida i iOS w kolejnych regionach. Zaznaczono, że wprowadzenie jej globalnie może zając do kilku dni.

Celem programu jest zapewnienie użytkownikom odpowiednich pomocy, by mogli odpowiedzialnie używać produktów koncernu. Jest to szczególnie ważne w dobie kwarantann i ograniczeń wychodzenia z domu zapoczątkowanych pandemią Covid-19 - ocenił Verge.

YouTube wskazało, że w okresie ostatnich dwóch lat wysłało użytkownikom ponad 3 mld przypomnień o zrobieniu sobie przerwy.