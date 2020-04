YouTube zablokuje treści wiążące epidemię Covid-19 z technologią 5G

YouTube zablokuje publikowanie materiałów dopatrujących się związku pomiędzy technologią łączności bezprzewodowej 5G a epidemią koronawirusa. Krążące w sieci fake newsy doprowadziły już do kilku podpaleń masztów telekomunikacyjnych w Wielkiej Brytanii.

Amerykański serwis internetowy zapowiedział, że będzie usuwał materiały zawierające nieprawdziwe informacje o epidemii Covid-19, w tym teorie konspiracyjne wiążące rozprzestrzenianie się wirusa z technologią łączności 5G.

To odpowiedź władz YouTube'a na rosnącą liczbę ataków na maszty telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii. Od momentu kiedy w sieci pojawiła się fala nieprawdziwych doniesień, m.in. o tym, że wirus rozsiewany jest za pomocą masztów 5G, albo że epidemia została wymyślona jako "przykrywka" dla ukrycia szkodliwego działania nowej technologii, maszty były już kilkakrotnie podpalane.

Jak poinformował brytyjski operator Vodafone, w ostatnich dniach zniszczone zostały dwie stacje telekomunikacyjne należące do firmy oraz dwie kolejne współdzielone ze spółką O2. W ubiegłym tygodniu podpalone zostały także maszty w Birmingham, Merseyside i Belfaście; zaatakowani zostali również pracownicy operatorów.

"Teorie spiskowe mówiące np. o tym, że 5G powoduje koronawirusa, budzą w niektórych osobach przekonanie, że należy zniszczyć sieci telekomunikacyjne. Tymczasem to właśnie one zapewniają niezbędną łączność pomiędzy służbami ratunkowymi, szpitalami i całą resztą kraju w czasie ograniczeń związanych z epidemią" - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian", szef Vodafone UK Nick Jeffery.

Brytyjski minister Michael Gove określił doniesienia o roli sieci 5G w rozprzestrzenianiu wirusa jako "niebezpieczny nonsens". Stephen Powls, dyrektor ds. medycznych Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii określił je jako "najgorszy rodzaj fake newsa".

Brytyjski rząd zapowiedział, że będzie prowadził rozmowy także z innymi platformami internetowymi w sprawie usuwania nieprawdziwych treści dotyczących technologii 5G. Sekretarz kultury Oliver Dowden ma w tym celu spotkać się z przedstawicielami Facebooka, WhatsApp'a, YouTube'a i Twittera.

Krytycy zauważają jednak, że jak dotąd YouTube zobowiązał się jedynie usuwać treści wiążące 5G z koronawirusem, serwis nie zamierza jednak blokować innych teorii spiskowych dotyczących nowoczesnej technologii. Jak jednak zapewnia YouTube, te materiały będą traktowane jako "treści na pograniczu" i jako takie mogą być usuwane z wyszukiwarki serwisu lub z listy polecanych filmów. W praktyce ograniczy to ich wyświetlania nawet o 70 proc.

"Będziemy nadal monitorować wpływ tych treści na odbiorców w Wielkiej Brytanii i kontynuować współpracę z brytyjskim rządem i służbą zdrowia, żeby zapewnić na naszej platformie dostęp do rzetelnych informacji" - zapewniła rzeczniczka YouTube.

YouTube poinformował, że od początku lutego usunął tysiące filmów zawierających niebezpieczne lub mylące informacje dotyczące epidemii koronawirusa.