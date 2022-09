Z nieba do piekła. Z kapitalizacji spółki wyparowały prawie 3 mld zł

Kurs Ten Square Games, notowanego na GPW producenta gier, w przeciągu roku spadł z poziomu 500 zł do 100 zł za akcję. Spółka wciąż nieźle zarabia, ale to nie uchroniło jej przed spektakularnym zjazdem.

Notowania giełdowe Ten Square Games szorują po dnie; od początku roku straciły już 70 proc. wartości, a na przestrzeni roku spadek kursu wynosi aż 80 proc.

Spółka sprzedaje i zarabia mniej niż jeszcze klika kwartałów temu, jednak przyczyn tak mocnych spadków nie należy doszukiwać się wyłącznie w słabnącej rentowności.

W rok z kapitalizacji spółki wyparowały prawie 3 mld zł, jej bieżąca wycena to obecnie niespełna 740 mln zł.

W rok wycena giełdowa Ten Square Games spadła o 80 proc., do niespełna 750 mln zł. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku akcje spółki kosztowały ponad 500 zł za sztukę, a historyczny szczyt na poziomie 630 zł przypadł na październik 2020. Bieżący kurs na poziomie około 100 zł oznacza, że spółka musiałaby zanotować wzrost aż o 400 proc., żeby wrócić do punktu wyjścia sprzed roku. Przy bieżącej sytuacji rynkowej jest to w zasadzie niemożliwe.

Powodów tak okazałego "zjazdu" jest klika. Istotny jest słaby sentyment do sektora gamedev (WIG-Games stracił od początku roku więcej niż WIG20, bo 41 proc.), bessa na szerokim rynku powodująca odpływ kapitału z giełdy, sukcesywny spadek przychodów spółki z flagowych gier oraz negatywne nastawienie inwestorów, jakie utrzymuje się od zeszłorocznego października. Wówczas to zakończono - zupełnie bezowocnie - przegląd opcji strategicznych i obniżono cel programu motywacyjnego, co wzbudziło niepokój o dalszy rozwój spółki i spowodowało rozpoczęcie lawinowego spadku kursu.

I tak na przestrzeni roku z giełdowej wyceny Ten Square Games wyparowało prawie 3 mld zł. A spółka wciąż działa, rozwija swoje portfolio i - co najważniejsze - zarabia.

Przychody i zyski spadają, ale rentowność wciąż niezagrożona

Grupa Ten Square Games odnotowała w pierwszym półroczu bieżącego roku 40,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 274,5 mln zł wobec 339 mln zł rok wcześniej. W ujęciu rocznym zysk netto spadł o 53 proc., przychody o 19 proc.

Poniżej zestawienie płatności i przychodów najważniejszych tytułów z portfolio Ten Square Games.

Z poniższego podziału wpływów z poszczególnych tytułów w ujęciu kwartalnym wynika, że przychody z najpopularniejszej gry - Fishing Clash - spadły w drugim kwartale 2022 rok do roku o 27 proc., a kwartał do kwartału o 11 proc.

Wstrzymana działalność w Rosji i Białorusi silnie oddziałuje na wyniki

W pierwszym półroczu 2022 roku płatności użytkowników gier Ten Square Games były niższe o 18 proc. rok do roku.

- Z powodu wojny na Ukrainie na początku marca 2022 roku grupa zablokowała dystrybucję, marketing oraz możliwość płacenia we wszystkich kluczowych grach na terytorium Rosji i Białorusi. Udział rynku rosyjskiego w płatnościach 2021 roku wyniósł ok. 6,5 proc. dla gry Fishing Clash i 2,5 proc. dla gry Hunting Clash. Zamknięcie rynku miało bezpośredni wpływ na spadek płatności, ale także pośredni efekt na osłabienie zaangażowania graczy i rotacje w tzw. klanach przez wykluczenie rosyjskich - wskazuje spółka w raporcie.

W pierwszym półroczu tego roku cała branża mierzyła się z problemem bardzo niestabilnego otoczenia. Koniec obostrzeń pandemicznych spowodował trudności i wzrost kosztów pozyskiwania nowych użytkowników. To powoduje, że osiągnięte wyniki są poniżej oczekiwań zarówno spółki, jak i inwestorów.

Poniżej rozbicie geograficzne przychodów ze sprzedaży Ten Square Games w pierwszym półroczu 2022.

Obecnie w grupie trwają prace nad nowymi tytułami - m.in. "Undead Clash" i "Fishing Master". Pierwsze zewnętrzne testy drugiej gry planowane są na październik bieżącego roku. Spółka skupia się więc na nowych tytułach, co być może już niebawem znajdzie odzwierciedlenie w zachowaniu kursu akcji. Po rocznej przecenie rzędu 80 proc., pole do dalszych spadków wydaje się już znikome.

