Z powodu sankcji USA Instagram usuwa wpisy popierające Sulejmaniego

Instagram usuwa ze swojej platformy wpisy wyrażające poparcie dla działań zabitego przez siły USA gen. Kasema Sulejmaniego; powodem są sankcje, jakie na Iran nałożyły Stany Zjednoczone - poinformowała stacja telewizyjna CNN.

Przedstawiciele Facebooka, do którego należy Instagram potwierdzili ten fakt w specjalnym oświadczeniu przesłanym dziennikarzom CNN. Jak wyjaśnili, sankcje wobec Iranu obejmują również Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i ich liderów, do których należał generał Kasem Sulejmani. Jego konto na Instagramie zostało zawieszone w ubiegłym roku, kiedy organizacja ta została przez Stany Zjednoczone uznana za terrorystyczną.

Według Facebooka usuwanie kont osób i organizacji objętych amerykańskimi sankcjami wynika z tego, że firma chce działać zgodnie z obowiązującym w USA prawem. Przedstawiciele koncernu poinformowali, że z jego serwisów usuwane są również wpisy, które zachęcają do kontynuacji działań osób podlegających sankcjom bądź je wychwalają. Cytowani przez stację CNN reprezentanci Facebooka dodali, że osoby, które uważają, iż ich profile lub treści zostały usunięte z usług cyfrowych firmy niesłusznie, mogą się od tej decyzji odwołać.



Po śmierci irańskiego generała w początku stycznia na Instagramie i w innych mediach społecznościowych, takich jak Twitter zaczęła ukazywać się duża liczba wpisów wyrażających poparcie dla działań Sulejmaniego, który uznawany był za drugą osobę w państwie. Publikacja tych postów przez niektórych ekspertów była postrzegana jako część działań irańskiej propagandy realizowana w ramach operacji informacyjnych w internecie - pisze w poniedziałek serwis Gizmodo.

Irańskie media tymczasem podały, iż rząd w Teheranie wzywa do podjęcia kroków prawnych przeciwko Instagramowi w związku z usuwaniem treści na temat Sulejmaniego. Na zlecenie władz powstała specjalna strona internetowa, gdzie użytkownicy mogą zamieszczać przykłady usuniętych przez platformę treści.

Jak przypomina Gizmodo, Instagram to jedna z niewielu zachodnich usług mediów społecznościowych, która w Iranie nie jest blokowana przez władze. Z aplikacji korzysta tam miesięcznie około 24 mln użytkowników (dane za rok 2018), co sprawia, że Iran jest dla Instagrama jednym z dziesięciu najważniejszych rynków.

Facebook i Twitter są w Iranie zakazane, można jednak uzyskać dostęp do nich z użyciem wirtualnej sieci prywatnej VPN pozwalającej na obejście rządowej blokady. W początku stycznia brytyjski dziennik "The Telegraph" spekulował, że wkrótce władze w Teheranie mogą zmienić zdanie co do Instagrama i również zablokować dostęp do tej usługi na terenie kraju.