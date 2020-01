Z usługi chmurowej Amazona wyciekły wrażliwe dane klientów

Z usługi chmurowej AWS Amazona wyciekły wrażliwe dane, w tym hasła i klucze dostępowe do kont. Jak donosi w poniedziałek serwis t3n, były one dostępne bez zabezpieczenia przez pięć godzin na platformie GitHub. Za opublikowanie treści ma odpowiadać pracownik techniczny AWS.

Według serwisu wyciek był poważny. Incydent wykryła firma z branży cyberbezpieczeństwa Upguard pół godziny po zdarzeniu. Specjaliści od razu poinformowali o swoim odkryciu zespół bezpieczeństwa AWS - pisze t3n, jednakże wyciek tak wrażliwych danych wiąże się dla poszkodowanych z ryzykiem uzyskania dostępu do kont w usłudze przez nieuprawnione do tego osoby.

Według przedstawicieli Upguard zbiór danych, który został opublikowany przez pracownika technicznego AWS na GitHubie miał 954 megabajty (MB) objętości i zawierał nie tylko hasła oraz klucze dostępowe. Znajdowały się w nim również różne dokumenty usługi AWS oraz logi systemowe pozwalające na identyfikację konkretnych klientów korzystających z chmury Amazona. W zbiorze danych, którego bezpieczeństwo zostało naruszone, odnaleziono także tokeny uwierzytelniające i klucze dla zewnętrznych API (interfejsów programistycznych - red.), należących np. do usług poczty elektronicznej.

Specjaliści z Upguard oceniają, że winnym wycieku jest pracownik AWS, gdyż w zbiorze opublikowanych na GitHubie danych znalazły się również poufne dokumenty Amazona dotyczące osób zatrudnianych przez tę firmę, a także pliki dotyczące szkoleń pracowniczych.

Obecnie nie jest jasne, czy do danych z AWS dostęp uzyskały niepowołane do tego osoby i czy informacje te zostały wykorzystane np. przez cyberprzestępców - podaje t3n. Według serwisu do incydentu doszło 13 stycznia.