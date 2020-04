Z wartego 60 mld dol. rynku uszło powietrze

Sprzedaż online powinna być jedną z nielicznych branż, których obroty nie spadły w dobie pandemii koronawirusa. Tymczasem z indyjskiego rynku e-commerce szacowanego przed pandemią na około 60 mld dol. uszło powietrze. Wszystkiemu winna restrykcyjna polityka rządu.

"Przerwa. Ale nie na długo. Czasowo zawieszamy nasze usługi". Taki napis wita ostatnio odwiedzających stronę internetową Flipcarta, jednego z liderów rynku e-commerce w Indiach. Sprzedaż online powinna być jedną z nielicznych branż, których obroty nie spadły. Tymczasem Flipcart, kontrolowany przez amerykańskiego Wallmarta, zawiesił działalność prawie zupełnie, a Amazon poważnie ją ograniczył.



Powodami takiej decyzji są niezwykle restrykcyjne przepisy wprowadzone przez rząd Modiego w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Co najmniej do 14 kwietnia praktycznie niemożliwe są zakupy online inne niż żywność, leki i sprzęt medyczny.

W związku z ponad 6,7 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń zanotowanych do 10 kwietnia w wielu stanach Indii, możliwe jest przedłużenie rygorystycznych rozporządzeń. Ze względu na relatywnie małą liczbę wykonanych testów niemal pewne jest, że faktyczna liczba zakażających jest wielokrotnie większa. Rząd obawia się, że setki tysięcy niewystarczająco zabezpieczonych magazynierów i kurierów dodatkowo przyczyniłyby się do rozprzestrzeniania się epidemii.



Dwaj najwięksi gracze na indyjskim rynku e-commerce wydają się być w uprzywilejowanej sytuacji. Mają za sobą zasobnych właścicieli wyposażonych nie tylko we własną gotówkę, ale również linie kredytowe największych banków.



Większe problemy mogą przeżywać podmioty dotychczas obecne wyłącznie na indyjskim rynku. Dotychczasowe gwiazdy e-commerce na Subkontynencie, takie jak Lenskart, wyspecjalizowany w dostarczaniu okularów i soczewek optycznych, Myntra dostarczająca kolekcji modowych czy meblarski Pepperfly niemal z dnia na dzień musiały zawiesić działalność.



Kłopoty z ich płynnością może potęgować fakt dużego zadłużenia branży e-commerce. Wiele z tych przedsiębiorstw działa bowiem w logice startupów, dla których zdobywanie udziałów w rynku było do niedawna ważniejsze niż przychody i zyski.



Przeżywające boom serwisy, takie jak Dozee, który wyspecjalizował się w bezdotykowych aparatach wykonujących badania lekarskie, należą do rzadkości. Ten producent i dystrybutor nie tylko może działać wtedy, kiedy inni z konieczności wstrzymali operacje, ale popyt na tego rodzaju artykuły skokowo wzrósł.



W obecnej fazie kryzysu można wskazać trzy prawdopodobne jego skutki dla branży e-commerce w Indiach, gdzie wartość zakupów online rosła do niedawna po kilkadziesiąt procent rocznie. Po pierwsze, co oczywiste, zyskają portale medyczne i farmaceutyczne. Po drugie, przetrwają najwięksi gracze z łatwym dostępem do zewnętrznego finansowania. Po trzecie, można się spodziewać, że będą przejmować lokalną konkurencję, korzystając z jej problemów z płynnością finansową.



