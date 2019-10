Za mało atutów, by Polska była doliną krzemową, ale hubem technologicznym – tak

Dynamicznie rosną i są w komfortowej sytuacji, mogąc samodzielnie finansować dalszy rozwój oraz inwestować w R&D. Eksportują większość swoich usług, konkurując jakością usług, a nie ceną. Obawiają się jednak zagrożenia ze strony firm z „tańszych” krajów Europy Środkowej i Wschodniej. To niektóre wnioski z debaty firm programistycznych sektora MŚP, podczas konferencji Organizacji Pracodawców Usług IT (ang. Software Development Association Poland - SoDA), odbywającej się w trakcie 9. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

Dywersyfikacja versus specjalizacja

Polska Doliną Krzemową?

W trakcie debaty zwrócono uwagę, że większość firm sotwar’owych opiera wzrost o sprzedaż usług programistycznych. Równocześnie branża cierpi na brak specjalistów, a wynagrodzenia szybują w górę.Czy zatem sposobem podtrzymania dynamicznego wzrostu jest rozwój „horyzontalny”, zwiększanie zakres świadczonych usług, czy wąska specjalizacja?- Staramy się realizować różne rozwiązania, ale w naszym przypadku muszą upłynąć co najmniej 3 - 4 lata nim możemy ocenić, że produkt może przynosić zyski - mówił Pawel Pustelnik, Head of Delivery Future Processing. - Jeden z produktów dopiero po 7 latach zaczął przynosić korzyści, o których marzyliśmy na początku.Patrz też: Wybrali 10 projektów z 350. To ma być przyszłość polskiego biznesu - Zaczynaliśmy jako wyspecjalizowana firma, ale w miarę rozwoju zaczęliśmy dokładać do naszych usług kolejne produkty, które są komplementarne - komentował Tomasz Szymański. - Mamy bardzo dobry know-how tworzenia aplikacji, choć kwestią do poprawienia jest ich późniejsza sprzedaż. Rozwój R+D to nie tylko produkty, ale również technologie, które pozwalają nam później sprzedawać usługi.W trakcie dyskusji poruszono także kwestię, czy polskie software house’y powinny skupić się na budowaniu pozycji Polski jako głównego hubu technologicznego świata, czy też dzięki inwestycjom w R+D i dostępie do utalentowanych programistów Polska może stać się Doliną Krzemową Europy.- Żebyśmy mogli stać się Doliną Krzemową to musielibyśmy mieć otoczenie, które ma zapotrzebowanie na takie usługi, a w Polsce go nie ma. Jest ono na Zachodzie i powinniśmy tam konsekwentnie budować naszą markę - powiedział Paweł Pustelnik.Zdaniem Tomasza Szymańskiego, nie staniemy się Doliną Krzemową, ale hubem technologicznym - tak.- Aby myśleć o stworzeniu w Polsce Doliny Krzemowej ważna jest także promocja rozwiązań ułatwiających działalność start upów - podkreślił Szymański.Patrz też: Polska liderem rozwoju firm technologicznych