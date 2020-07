Zaawansowana analityka danych w branży wodociągowej

Na początku 2020 roku Polska zmagała się z suszą, a następnie z powodziami. Nie brakuje zdań, że taka niestabilność będzie z czasem tylko narastać, co stawia nas przed wyzwaniem odpowiedzialnego i wydajnego zarządzania zasobami wodnymi. To z kolei wymaga wdrożenia cyfrowych technologii z dziedziny Przemysłu 4.0, szczególnie w dziedzinie analizy danych.

„Zaawansowane metody analityczne można zastosować praktycznie w każdym obszarze działalności firmy, jednak aby móc to zrobić potrzebne są nie tylko dane, ale dane, które są sprawdzone i odpowiednio przygotowane do dalszej analizy, a do tych zastosowań bardzo dobrze sprawdza się Seeq” mówiNa początku czerwca 2020 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią. Wynika z niego, że w najbliższej dekadzie Polska będzie musiała wydać dodatkowe 20 mld euro na poprawę usług wodno-kanalizacyjnych.Zwiększenie nakładów inwestycyjnych będzie tym bardziej efektywne, im bardziej wydajne technologie zostaną zastosowane. W takiej sytuacji bardzo ważne jest przemyślane korzystanie z technologii cyfrowych tak, by nie tylko gromadziły dane, ale także przetwarzały je z pożytkiem dla funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz ich oferty dla klientów.