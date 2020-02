"Zabił" go Facebook, a i tak odniósł sukces. Polski programista podważa wiarę w sztuczną inteligencję

Gdy odchodził z Microsoftu wszyscy pukali się w czoło. Choć niedługo potem „zabił” go Facebook, to dziś święci triumfy w branży CRM, a Microsoft co roku nagradza go prestiżowym wyróżnieniem. Jakub Skałbania, założyciel Netwise, w nowym odcinku podcastu "20. Piętro" opowiada Piotrowi Wiśniewskiemu, jak do tego doszło i dlaczego nie wierzy w sztuczną inteligencję.