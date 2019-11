Zachętami podatkowymi chcą skłonić firmy w Polsce do robotyzacji

Na koniec 2018 roku w Polsce pracowało nieco ponad 13,6 tys. robotów przemysłowych, z czego 39 proc. z nich funkcjonowało w branży motoryzacyjnej. To znacznie mniej niż u naszych sąsiadów, choć tempo instalacji nowych maszyn mamy podobne. Sytuację mogą poprawić zachęty podatkowe.

Choć koszty automatyzacji zwykle zwracają się dzięki oszczędnościom na pensjach pracowników i zwiększeniu skali działalności, to początkowe inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych. Według PIE przedsiębiorstwa potrzebują więc wspierających instrumentów podatkowych, szczególnie pozwalających na jak najszybsze uzyskanie preferencji.Takie rozwiązania z powodzeniem wdrożono w krajach azjatyckich, m.in. Singapurze i Korei Południowej, ale też we Francji czy Włoszech. W Polsce obecnie nie ma narzędzi bezpośrednio nakierowanych na wsparcie robotyzacji.- Adekwatną ulgą podatkową jest możliwość znacznego powiększenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, które spełniają warunki istotne z punktu widzenia automatyzacji i robotyzacji - ocenia Jan Sarnowski z PIE.Jak dodaje, powiększenie wartości początkowej kwalifikowanych środków trwałych wpłynie na zwiększenie kosztów uzyskania przychodów przez zwiększone odpisy amortyzacyjne. Dla zapewnienia efektywności skonstruowanej w ten sposób ulgi, powiększenie wartości początkowej środka trwałego powinno wynosić co najmniej 100 proc.- Mechanizmem przyspieszającym dodatkowo korzyści dla podatnika byłaby możliwość częściowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nie tylko ponoszonych w danym czasie, ale także planowanych na przyszłe lata kosztów związanych z automatyzacją lub robotyzacją, w tym odpisów amortyzacyjnych - tłumaczy.Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze PIE koncentrują się przede wszystkim na handlu zagranicznym, makroekonomii, energetyce i gospodarce cyfrowej oraz analizach strategicznych dotyczących kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski.Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.