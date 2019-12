Zagórski dla Reutera: różne wymogi bezpieczeństwa dla różnych elementów sieci 5G

Wobec kluczowych elementów przyszłej sieci 5G Polska może zastosować ostrzejsze kryteria bezpieczeństwa, niż dla pozostałych części systemu - zaznaczył polski minister cyfryzacji Marek Zagórski w rozmowie z agencją Reutera.

Według Zagórskiego zróżnicowanie wymagań sprawi, że polscy operatorzy telekomunikacyjni będą mieć większy wybór dostawców niż firmy działające w krajach, które zdecydowały się na wdrożenie bardziej ogólnych zasad.

"Bezpieczeństwo urządzeń końcowych to coś innego niż bezpieczeństwo kluczowych elementów sieci" - podkreślił Zagórski. Minister dodał, że im dalej od rdzenia systemu, "tym mniej restrykcyjne mogą być te wymagania".



W wywiadzie dla Reutera Zagórski podkreślił, że Polska przesłała do Komisji Europejskiej swoje propozycje w kwestii ograniczenia ryzyka w kwestii 5G. Minister cyfryzacji zaznaczył, że celem Polski jest "zagwarantowanie bezpieczeństwa transmisji danych". Wskazał, że jednym z podstawowych wymagań jest dywersyfikacja dostawców sprzętu.



Zgodnie z zapowiedziami Zagórskiego projekt ustawy w tej sprawie ma zostać przedstawiony parlamentowi na początku 2020 r., a prace nad nim mają potrwać do końca lutego.



Polska, podobnie jak inne kraje, pracowała nad przepisami mającymi zagwarantować bezpieczeństwo sieci 5G w następstwie międzynarodowego sporu dotyczącego potencjalnego zagrożenia ze strony sprzętu produkowanego przez chiński koncern technologiczny Huawei - zauważyła agencja.



Jak zauważył Reuter, Stany Zjednoczone, jeden z założycieli NATO, do którego należy również Polska, uznały, że sprzęt Huaweia może zostać wykorzystany do szpiegowania na rzecz rządu w Pekinie. Koncern od początku konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom.



Kilku międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych nadal współpracuje z Huaweiem, pomimo nacisków ze strony USA, aby tego nie robić. Podmioty te utrzymują, że wykluczenie sprzętu chińskiego producenta może opóźnić wdrożenie sieci 5G i podnieść związane z tym procesem koszty. Inne telekomy ograniczyły jednak wykorzystanie technologii Huaweia - przypomniała agencja.



Sieć 5G to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z sieciami 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.



