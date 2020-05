Zagórski: liczę, że nowe postępowanie selekcyjne 5G będzie ogłoszone do września

Liczę, że nowe postępowanie selekcyjne dot. rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G zostanie ogłoszone do końca wakacji; decyzja, czy będzie to aukcja, będzie należeć do nowego prezesa Urzędu lub p.o. prezesa - powiedział PAP szef MC Marek Zagórski.

20 maja prezes UKE Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r. w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadziła ona m.in. nowe procedury bezpieczeństwa w postępowaniach dot. rezerwacji częstotliwości, co wymusiło anulowanie rozpoczętej aukcji. Ustawa wprowadziła również tryb konkursowy przy wyborze prezesa UKE oraz zniosła wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat, a także wprowadziła przepis, że kadencja obecnego prezesa UKE, która obejmuje lata 2016-2021, zakończy się 14 dni od wejścia w życie nowelizacji, czyli z końcem maja.

Marek Zagórski, pytany, kiedy może zostać ogłoszone nowe postępowanie selekcyjne, powiedział, że liczy, iż stanie się to do końca wakacji. Jak dodał, możliwe, że konkurs na nowego prezesa UKE i postępowanie selekcyjne będą prowadzone równocześnie.

Pytany, czy nowy prezes Urzędu będzie od razu po objęciu stanowiska gotowy do realizacji takiego wyzwania, jakim jest przygotowanie nowego postępowania, minister Zagórski powiedział, że w momencie zakończenia urzędowania obecnego prezesa UKE premier powoła do pełnienia jego obowiązków jednego z obecnych zastępców. "Będzie to więc osoba, która zna sytuację w Urzędzie" - podkreślił szef MC.

Jak powiedział, p.o. prezesa będzie miał za zadanie prowadzić wszystkie sprawy UKE, w tym także przygotowanie postępowania selekcyjnego. Pytany, czy będą jakieś zmiany w formie i warunkach postępowania, zaznaczył, że on sam jest zwolennikiem aukcji. "Wydaje mi się, że będzie to aukcja, bo jej powtórzenie technicznie będzie najłatwiejsze, ale decyzję podejmie szef UKE - prezes albo jego p.o. - podobnie jeśli chodzi o szczegółowe warunki postępowania" - powiedział szef MC. Zaznaczył, że warunki nowego postępowania selekcyjnego będą konsultowane, a stanowisko MC "jest tylko jednym z wielu".

autorka: Małgorzata Werner-Woś

