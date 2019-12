Zagórski: Ministerstwo Cyfryzacji nie oddaje NASK-u

Jest pewien pomysł, wynikający z uzgodnień koalicyjnych, który nie wpływa i nie wpłynie w żaden sposób na realizację zadań ministra cyfryzacji, dlatego że NASK realizuje cały szereg zadań, które minister nadzoruje - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski dla portalu Interia.pl.

Minister zapowiada także duże zmiany związane z siecią 5G i sztuczną inteligencją. Wpłyną one nie tylko na prowadzenie biznesu w Polsce, ale również na nasze codzienne życie - pisze w piątek portal Interia.pl.

Interia przypomina, że NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, jest instytutem badawczym, który odpowiada za wdrażanie rozwiązań, które służą rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce. Odpowiada między innymi za bezpieczeństwo internetu oraz za budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu w polskich szkołach. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że nadzór nad instytutem badawczym ma zostać przesunięty do resortu nauki, czyli pod skrzydła wicepremiera Jarosława Gowina.

"Dysponentem środków na realizację zadań NASK-u jest minister cyfryzacji, więc może się zmienić ewentualnie władztwo, czy kierownictwo instytucji - tego też nie wiem, czy tak będzie - natomiast, jeśli chodzi o zadania, które minister zleca NASK-owi, to w tym zakresie nic się nie zmieni" - mówi cytowany przez portal Zagórski. Dodaje, że przewidywane są jednak pewne korekty.

"Chodzi tutaj na przykład o zmianę dotyczącą systemu cyberbezpieczeństwa i roli NASK-u jako CSIRT-u, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w relacji z Ministerstwem Cyfryzacji" - czytamy w Interii.

"Od samego początku były takie pomysły, żeby na przykład powstało jeszcze kilka CSIRT-ów w sektorze prywatnym, w sferze cywilnej, takie jak chociażby CSIRT energetyczny. W związku z tym, gdyby tak było, a to nie są złe pomysły z uwagi na to, jak musimy zintensyfikować ten przepływ informacji, to tutaj rola ministra odpowiedzialnego za informatyzację, nadzorującego kwestię cyberbezpieczeństwa w sektorze cywilnym, musi być trochę inaczej ułożona" - powiedział minister cyfryzacji.