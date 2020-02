Zagórski: pięć milionów Polaków ma Profil Zaufany

Już pięć milionów Polaków posiada Profil Zaufany - poinformował w środę minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas dnia otwartego w resorcie. Dodał, że tylko w 2019 r. przybyło ponad 2 mln osób korzystających z tej usługi.

Jak zaznaczył Zagórski, uruchamiając akcje e-Polakpotrafi, ministerstwo chce pokazać, że korzystanie z e-administracji jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Według niego, pięć milionów osób posiadających Profil Zaufany to nie jest już skala marginalna.

"Tylko w ubiegłym roku dokładnie 2 mln 114 tys. 370 osób założyło sobie profil zaufany. A to oznacza, że w 12 miesięcy Polacy założyli tyle profili, co przez niemal 7 lat" - dodał minister.

Wskazał że, Polacy coraz chętniej korzystają z e-administracji. "Najlepszym dowodem na to jest właśnie popularność profilu zaufanego, który powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tys. osób i w większości byli to urzędnicy" - mówił.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał podczas spotkania, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego z tej i innych usług e-administracji w 2019 roku korzystało już 40 proc. obywateli naszego kraju.

Profil zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu obywatel może potwierdzać swoją tożsamość w internecie. Według resortu cyfryzacji, poza rozliczeniem podatków, złożeniem wniosku o 500+, dzięki profilowi zaufanemu można też online uzyskać dowód osobisty z warstwą elektroniczną, zgłosić narodziny dziecka, sprawdzić swoje punkty karne, założyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta.