Zagórski: program Zdalna Szkoła+ będzie miał wartość 180 mln zł

Program Zdalna Szkoła+, którego wartość to 180 mln zł, pomoże sfinansować zakup laptopów i tabletów dla uczniów. Wsparcie będzie skierowane bezpośrednio do gmin - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Dzisiaj chcielibyśmy ogłosić kolejną odsłonę programu #zdalnaszkoła z budżetem 180 mln zł. Chcemy dodatkowo dać możliwość gminom zakupu sprzętu, czyli laptopów i tabletów. Wsparcie dla gmin w tym przypadku uzależnione będzie od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy" - powiedział minister Zagórski.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, 180 mln zł to równowartość 120 tysięcy tabletów lub 51 tysięcy laptopów. Resort dodaje, że finansowane będą zakupy zrobione od 16 marca 2020 r., sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują.

Minister powiedział, że sygnały jakie otrzymywał resort wskazują, że największy problem z zakupem laptopów i tabletów dla uczniów miały rodziny wielodzietne.

Zastrzegł jednocześnie, że to gminy będą decydowały o tym, komu zostanie udzielone wsparcie, ale resort cyfryzacji będzie zachęcał, aby było ono kierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych.

Zagórski powiedział, że program startuje od 15 maja i właśnie od tego dnia będzie można składać wnioski, a procedura będzie "maksymalnie uproszczona". Dodał, że działanie będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.