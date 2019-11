Zajrzeliśmy do fabryki TPV w Gorzowie. To jedyna taka w Europie

Ulica Złotego Smoka w Gorzowie Wielkopolskim. To tu montowane są wszystkie telewizory marki Philips, które trafią do europejskich klientów. W 2018 roku z taśm tutejszego zakładu zjechało 4,4 mln sztuk. W tym roku ma paść kolejny rekord. Zajrzeliśmy na linię produkcyjną największej w Polsce fabryki telewizorów, która szykuje się właśnie do szczytu sezonu.

W gorzowskiej fabryce, w zależności od sezonu, pracuje ok. 2 tys. osób, które z roku na rok podnoszą poprzeczkę pod względem liczby zmontowanych telewizorów.

TIR-y z roczną produkcją fabryki, ustawione jeden za drugim, stworzyłyby łańcuch ciągnący się od Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina.

Jak przekonują zarządzający zakładem i przedstawiciele TPV, marka Philips w Europie ma świetlaną przyszłość.