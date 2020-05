Zakłócenia w działaniu popularnych aplikacji. Przez błąd Facebooka

Błąd Facebooka spowodował zakłócenia w działaniu popularnych aplikacji w systemie iOS od Apple'a, m.in. Spotify i TikToka - informuje serwis Ars Technica. Oprogramowanie zawierające elementy kodu Facebooka w niekontrolowany sposób wyłączało się oraz zawieszało.

Z czwartku na piątek w internecie pojawiły się doniesienia od użytkowników iPhone'ów, którzy losowo doświadczali zakłóceń w działaniu popularnych aplikacji takich jak TikTok, Venmo, DoorDash czy Pinterest - pisze Ars Technica.

Niepokojące zakłócenia zostały spowodowane według serwisu zmianą, którą Facebook wprowadził w swojej aplikacji mobilnej po stronie serwera. Wywarła ona wpływ na inne programy, wykorzystujące do działania elementy kodu Facebooka (SDK). Jak poinformował koncern Marka Zuckerberga, błąd powodowany przez aktualizację oprogramowania został przez firmę szybko wykryty i usunięty.

Ars Technica zwraca uwagę, że wielu użytkowników nie ma świadomości, iż SDK Facebooka jest zawarte w innych wykorzystywanych przez nich aplikacjach i służy m.in. do gromadzenia danych. Elementy te, jak w przypadku aplikacji Spotify do strumieniowania muzyki na żądanie, służą np. do komunikacji programu z serwerami Facebooka. Jak podkreśla serwis, wystąpienie błędu powodowanego przez kod należący do koncernu zwiększyło świadomość użytkowników w zakresie obecności Facebooka w innym oprogramowaniu, co przełożyło się na niezadowolenie z tego faktu wyrażane na forach internetowych.

Frustracji dali również wyraz programiści, którzy - jak czytamy w wielu wątkach na platformie do prac zespołowych nad rozwojem oprogramowania GitHub - byli niezadowoleni m.in. z tego, że nie mieli wpływu na występowanie błędu w ich oprogramowaniu, gdyż jedyna możliwość jego usunięcia, a tym samym przywrócenia sprawności innych aplikacji, leżała po stronie Facebooka i znajdowała się całkowicie poza ich kontrolą.