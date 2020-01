Założyciel Huaweia jest jak brytyjska królowa. Oto tajniki zarządzania chińskim gigantem

Choć wszystkie akcje firmy Huawei należą do jej chińskich pracowników, to założyciel przedsiębiorstwa - Ren Zhengfei - zajmuje szczególna pozycję, dzięki której może wywierać wpływ na politykę spółki - wynika z wypowiedzi, jakiej udzielił Jiand Xisheng, sekretarz zarządu chińskiego potentata telekomunikacyjnego.

Szczególną pozycję ma jednak założyciel firmy - Ren Zhengfei - który dysponuje prawem weta. - Pan Ren ma prawo zawetować pewne sprawy, ale nigdy z tego prawa nie skorzystał. Prawo weta służy jako środek zachęcający osoby odpowiedzialne za ustalanie polityki firmy i podejmowanie decyzji do prowadzenia rozmów przed podejmowaniem decyzji. Jeśli opinie osób decyzyjnych różnią się, pan Ren może rozwiązać problem głównie dzięki skutecznej komunikacji - twierdzi Jiang Xisheng.Jak dodaje, do wprowadzenia prawa weta zainspirowała firmę monarchia konstytucyjna Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta II, choć formalnie posiada prawo weta, to nigdy z niego nie skorzystała w czasie swojego długiego panowania.Huawei nigdy nie zaoferował jednak swoich akcji na giełdzie papierów wartościowych. Jiang Xisheng tłumaczy, że taki krok mógłby krępować działania firmy w dziedzinie badań i rozwoju.- U udziałowcy zewnętrzni zazwyczaj poszukują krótkoterminowych zysków, co znacznie ogranicza zdolność firmy do inwestowania w badania i rozwój. W szczególności w wieloletnie badania i rozwój, dzięki którym wprowadzamy nasze innowacje. Udziałowcy zewnętrzni przywiązują zbyt dużą wagę do cen akcji, łatwo wpadają w panikę, gdy te ceny spadają. Wiele zachodnich firm nie dokonuje wystarczających wieloletnich inwestycji ze względu na zbyt dużą presję na generowanie krótkoterminowych zysków. W efekcie prowadzi to do spadku ich długoterminowej konkurencyjności - wyjaśnia sekretarz zarządu firmy Huawei.