Założyciel Twittera przeznaczy 28 proc. majątku na walkę z pandemią

Szef Twittera Jack Dorsey zapowiedział, że przeznaczy miliard dolarów (ok. 28 proc. majątku) na walkę z pandemią Covid-19 na całym świecie i inne cele dobroczynne. Środki trafią na powołany przez biznesmena fundusz charytatywny Start Small.

Dorsey poinformował o swoich planach za pośrednictwem zarządzanej przez siebie platformy społecznościowej. Szef Twittera nie zdradził, na jakie dokładnie działania związane z walką z chorobą powodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 przeznaczone zostaną przekazane przez niego środki. Zapewnił jednak w tweecie, że "potrzeby są naprawdę naglące".

Przedsiębiorca, który jak dotąd nie afiszował się ze swoją działalnością dobroczynną, zapowiedział, że wszystkie informacje dotyczące wpłat i wypłat w ramach Start Small będą podane do wiadomości publicznej i dostępne na bieżąco do śledzenia. Wcześniej magazyn "Forbes" donosił, że założony przez Dorseya fundusz nie jest zobowiązany do ujawniania przeznaczenia swoich inwestycji.

Zgodnie z zapowiedziami Dorseya, w pierwszej kolejności Start Small ma posłużyć pomocy w związku z kryzysem wywołanym przez Covid-19. Jak dodał przedsiębiorca, kiedy pandemia zostanie opanowana, fundusze organizacji mają zostać przekierowane na badania ws. możliwości zapewnienia powszechnego dochodu minimalnego oraz na wsparcie zdrowia i edukacji dziewcząt.

Obiecane przez Dorseya środki na rzecz funduszu Start Small mają pochodzić z udziałów biznesmena w należącej do niego platformie płatności online o nazwie Square. Szef Twittera powiedział, że przeznaczył je na ten cel, gdyż ma ich więcej, niż akcji założonego przez siebie serwisu społecznościowego. Dodał również, że "ma nadzieję, że zaispiruje inne osoby, żeby zrobiły to samo".

"Forbes" szacuje majątek Dorseya na 3,3 mld dolarów.