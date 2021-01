Założył kosmiczny start-up. Dziś mówi: Europa musi się zmienić

- Europa potrzebuje większej unifikacji, by lepiej wykorzystywać środki na innowację i naukę - uważa Rafał Modrzewski, prezes firmy ICEYE. W rozmowie w ramach cyklu EEC People wskazuje też na trzy trendy technologiczne, które będą miały największe znaczenie w bliskiej przyszłości.

Dywersyfikacja informacji

Trzy duże trendy

Jego zdaniem potrzeba więc nie tyle zmian prawnych, co mentalnych, które pozwoliłyby w pełni wykorzystywać istniejące już narzędzia wspólnego rynku. Tym bardziej, że budżet Stanów Zjednoczonych jest porównywalny do połączonych budżetów krajów europejskich. Jednak europejskie rozdrobnienie środków sprawia, że trudniej jest je efektywnie wykorzystywać i przeznaczać na duże, ambitne przedsięwzięcia.A czy powinniśmy próbować administracyjnie ograniczać władzę, jaką posiadają amerykańskie bigtechy? W styczniu 2020 roku wmieszały się one wprost do polityki, blokując konta społecznościowe Donalda Trumpa oraz serwis społecznościowy Parler.- Poskramianie wpływu korporacji nie powinno polegać na kontroli samej korporacji - uważa Rafał Modrzewski. Należy tworzyć alternatywne kanały komunikacji, które byłyby niezależne od wielkich firm. Politycy powinni mieć więc w internecie publiczne narzędzia, które pozwalałyby im z łatwością komunikować się z wyborcami, ale nie mogą one być zależne od decyzji władz tej czy innej firmy.- Idea mechanizmu, który nie jest promowany przez korporacje, jest dość ciekawa. I nie wiem, czy właśnie lepszym sposobem na walkę z tymi korporacjami, niż odbieranie im praw, nie jest ustanowienie medium komunikacji między politykami a społeczeństwem, które byłoby funkcjonalne i które sprawiałoby, że nie ma znaczenia, czy czyjeś konto zostanie zablokowane, czy nie - ocenia prezes ICEYE.Jego zdaniem pojawia się też tutaj problem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa.- Jeżeli te firmy posiadają tak dużą władzę, to kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za kontrolę tych firm, np. z punktu widzenia bezpieczeństwa? Bo jeżeli prezydent używa danej platformy do komunikowania się z wyborcami, to jak to może się odbywać, jeżeli aparat państwa nie jest w stanie kontrolować bezpieczeństwa przepływu tej informacji. Co by się stało, gdyby ktoś zhakował konto na Twitterze prezydenta Trumpa i zamieszczał posty zamiast niego? Doszłoby do jakiejś kuriozalnej sytuacji, więc należy się zastanowić, czy to ma sens - mówi Rafał Modrzewski.Prezes ICEYE uważa, że dla przyszłości gospodarki szczególnie istotne są trzy duże trendy technologiczne. Po pierwsze następować będzie upowszechnianie się robotów w naszym codziennym życiu.- Ta obecność automatów w życiu publicznym będzie rosła bardzo szybko. Im szybciej kraje zdadzą sobie z tego sprawę, im szybciej uregulują to prawnie, tym lepiej - uważa Rafał Modrzewski.- Drugą rzeczą jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Nie chodzi o to, czy będzie z tego jakiś 'terminator' w ciągu najbliższej dekady, czy nie. Chodzi tak naprawdę o automatyzację procesów powtarzalnych - dodaje.- Trzecim sektorem będzie obserwacja Ziemi w dość szerokim znaczeniu. Nie tylko z użyciem satelitów, ale wszelkiego rodzaju sensorów. Najprawdopodobniej połączy się to bardzo szybko z czymś, co nazywamy smart city oraz internet of things. To są wszystko dane, które opisują stany pewnych urządzeń czy pewnych obiektów na Ziemi w czasie i przestrzeni. Wykorzystanie, przetwarzanie, przeszukiwanie tych zasobów danych spowoduje zupełnie inne podejście zarówno do trendów mikro- jak i makroekonomicznych - podsumowuje Rafał Modrzewski.